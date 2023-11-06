Как выглядят наши главные таланты? Итоги турнира молодежных сборных в Питере

Казахстанцы провалились, а наши юниоры обыграли парней на два года старше.

ФХР продолжает собирать национальные команды и проводить международные матчи даже во время бессрочного бана от ИИХФ. На этой неделе наша федерация провела очередной Кубок Будущего — турнир, который собрал на себе молодежные сборные России, Белоруссии и Казахстана.

Результаты турнира

Россия U18 — Белоруссия U20 2:5

Россия U20 — Казахстан U20 12:1

Россия U18 — Казахстан U20 9:1

Россия U20 — Белоруссия U20 3:0

Россия U20 — Россия U18 1:2

Казахстан U20 — Белоруссия U20 3:5

Итоговое положение

1. Россия U20

2. Белоруссия U20

3. Россия U18

4. Казахстан U20

Самый логичный и часто задаваемый вопрос: кому вообще интересен и нужен этот турнир? Например, энхаэловским скаутам, для которых это хоть какая-то возможность посмотреть юниоров, выходящих на драфт следующим летом. По уровню оппозиции Кубок Будущего не идет ни в какое сравнение с Мировым кубком вызова, турнирами четырех (пяти) наций, Кубком Глинки/Гретцки и прочими традиционными челленджерами. Однако в нынешних реалиях это лучше, чем ничего.

Некоторые отмечают, что здесь можно как минимум оценить, насколько мотивирован хоккеист играть за сборную в условиях международной изоляции, и добавить небольшую деталь к психологическому портрету. Так, на трибунах можно было увидеть и нашего бывшего коллегу Игоря Еронко, после матча общавшегося на бегу с игроками сборной России, и нового про-скаута «Питтсбурга» Леонида Вайсфельда и сына Владимира Плющева Александра, третий сезон работающего в «Сиэтле». К слову, последнего коллеги называют одним из самых перспективных специалистов по российскому рынку и пророчат ему прекрасное будущее.

Только откровенного равнодушия у игроков к вызову в сборную не было видно. Достаточно посмотреть на то, как две российские команды колотили друг друга в заключительном матче Кубка и несколько раз успокаивались с помощью судей.

И нельзя сказать, что турнир прошел мимо петербургского болельщика. На центральном матче Кубка между молодежными сборными России и Белоруссии собрался практически полный дворец. Тут сработала и активная реклама от ФХР, и вечер выходного дня, и отсутствие уехавшего на выезд СКА в городе. Для не самого статусного молодежного турнира картинка получилась очень приличной. Кстати, реконструированный к ЧМ-2016 дворец спорта «Юбилейный» гораздо приятнее «Ледового». Да и расположен он куда более удачно — в центре города, буквально через дорогу от легендарного «Петровского».

При этом сильнейшие хоккеисты 2004-2006 годов рождения в Санкт-Петербург не приехали. И здесь без шуток нужно сказать спасибо ФХР, которая не стала в отсутствии клубной паузы выдергивать стабильно играющих в КХЛ парней ради трех контрольных матчей. Поэтому Антона Силаева, Дмитрия Симашева, Никиту Артамонова, Михаила Гуляева, Михаила Ильина, Сергея Иванова, Романа Канцерова и Тимура Муханова болельщики в «Юбилейном» не увидели.

Но и без них в «Юбилейном» было на кого посмотреть. У юниорской сборной 2006 года, которую скауты считают довольно серой, ожидаемо приятное впечатление произвел нападающий «Локомотива» Егор Сурин, которого Игорь Никитин уже привлекал в этом сезоне к матчам в основе. Достаточно габаритный центр со своими 186 сантиметрами роста и 86 килограммами веса выглядел на фоне многих партнеров взрослым мужиком, который прекрасно катается и не боится обыгрывать «1 в 1», используя великолепные руки.

Еще ярче смотрелся другой центр Иван Рябкин, который на драфте 2025 года котируется на уровне топ-10. Его высокий хоккейный IQ, видение площадки в сочетании с умением делать резкие и точные передачи в свободные коридоры можно было увидеть практически в каждой смене. Потенциал у парня из системы «Динамо» огромный. Вопрос в том, найдут ли ему в ближайшие пару лет место в первых тройках команды Алексея Кудашова.

Фото ФХР

У молодежки, занявшей первое место благодаря непростой победе над Белоруссией (3:0), вполне предсказуемо притягивал на себя внимание другой талант бело-голубых Игорь Чернышов. Его вполне можно назвать праворукой копией Прохора Полтапова и нападающим, который может делать на площадке абсолютно все, что от него попросят тренеры. При неплохом техническом оснащении он может не только шнуровать соперников, но и способен подолгу удерживать шайбу у себя, укрывая ее по-настоящему мощным корпусом, и банально продавливать защитников за счет больших габаритов (189 см, 87 кг). Если дать ему набрать скорость, то остановить такую электричку в низкой посадке с классным балансом и устойчивостью будет практически нереально. В полном порядке у него и бросок — при своем росте он великолепно складывается и здорово подстраивается под передачи выстрелом. И не нужно забывать, что эта 17-летняя машина точно прибавит в «физике».

Точно заслужил нескольких слов в свой адрес силовой форвард Михаил Кабат, ставший лучшим бомбардиром турнира. Селекционеры СКА заприметили москвича, который не пригодился «Динамо» и в прошлом сезоне провел сильный сезон в ВХЛ за «Буран», еще на прошлом Кубке Будущего в Минске в мае этого года. Похоже, питерцы вытащили из Воронежа аналог Захара Бардакова — местами прямолинейного, но взрывного, сильного, трудолюбивого и пробивного нападающего, полезного на пятаке и в меньшинстве. У него есть все задатки, чтобы в перспективе стать заметным игроком нижних звеньев на уровне КХЛ. Роман Ротенберг любит таких нападающих. Однако что его ждет в системе «армейцев» и поднимется ли он выше фарм-клуба, не знает никто.

Главное же разочарование турнира — однозначно сборная Казахстана, которая в первых двух матча разгромно отлетела сначала от молодежной (1:12), а затем и от юниорской сборной России (1:9). Глядя на то, что происходит в стране с юниорским и молодежным хоккеем, можно попросту зарыдать.

Если белорусы в постоянных и набивших оскомину столкновениях с россиянами уже не выглядят командой из другой вселенной, частенько уступая в деталях и банально из-за меньшего количество индивидуально сильных игроков, то казахстанская молодежка — это команда из разряда «обнять и плакать» с крайне слабым уровнем технической подготовки и соответствующим уровнем мастерства.

Прямо сейчас на родине Набокова, Александрова, Антропова и братьев Корешковых — выжженная земля. Смотреть на то, что происходит с некогда мощным хоккейным центром, по-настоящему больно. И виноваты в этом точно не легионеры с бирюзовыми паспортами, на которых устроила охоту «инициативная группа граждан», а местные функционеры. Пока в Белоруссии увеличивали количество ДЮСШ по стране и рядом с большим количеством иностранцев растили молодежь, востребованную нынче в российских клубах, в Казахстане забили на своих детей, долгое время выезжая на почти иссякших мощностях усть-каменогорской школы.