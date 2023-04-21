Гришин: «За три месяца в «Спартаке» я многое почерпнул»

Главный тренер «Химика» Игорь Гришин заявил, что работа в КХЛ помогла ему в организационном плане.

«Любой опыт в любой тренерской сфере на самом разном уровне полезен. И за три месяца в «Спартаке» я многое почерпнул, может, даже не в спортивном плане, а в организационном и психологическом. Думаю, многое пойдет мне в копилку». Считаю, что я готов вернуться в КХЛ, и многие тренеры из Всероссийской хоккейной лиги могут работать в КХЛ. Просто так сложилось именно со мной, и если будет какая-то возможность там работать, почему нет? Честно говоря, мне в Воскресенске нравится, но я буду рассматривать предложения. Первоначально планирую остаться здесь, так как мне все здесь нравится: город, команда, все, что тут происходит», — приводит слова Гришина ТАСС.

Гришин начинал сезон в воскресенском клубе, а в ноябре 2022 года возглавил московский «Спартак» после отставки Бориса Миронова. В феврале Гришин покинул пост и вернулся в «Химик».