Источник: Потехин покинул «Сокол» из-за кражи клюшек

Нападающий «Сокола» Богдан Потехин покинул клуб из-за кражи клюшек, сообщает Telegram-канал «Вброс по борту».

Отмечается, что этот момент был зафиксирован на камерах видеонаблюдения, когда 31-летний форвард присвоил себе несколько клюшек из командной раздевалки.

«Сокол» расторг контракт с игроком 18 ноября. В этом сезоне на его счету 26 матчей и 22 (10+12) очка в ВХЛ. В понедельник, 20 ноября, игрок уже подписал контракт с «Норильском».

В КХЛ Потехин выступал за «Металлург», «Витязь» и «Амур». Всего он провел 457 матчей и набрал 85 очков.