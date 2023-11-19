ЧП в Сибири: ураган отменил хоккей!

Матч ВХЛ был прерван в первом периоде и будет доигран в другой день.

В воскресенье на Сибирь обрушился мощный ураган. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Пострадали города Алтайского края, Новосибирской, Омской и Кемеровской областей. Под ударом стихии падали деревья, переворачивались легковые автомобили, летали вывески и даже автобусные остановки, где-то срывало крыши с домов и отключилась система электроснабжения. В Новокузнецке был прерван принципиальный матч двух фаворитов ВХЛ — «Металлурга» и тульского АКМ.

Эту игру ждали с особым интересом, поскольку главный тренер гостей Сергей Решетников ранее работал именно в «Кузне». Однако насладиться интригой во всем ее великолепии не удалось. Ближе к середине первого периода на арене «Кузнецкий лед» вырубился свет.

Почти два часа команды ждали, какое решение примут организаторы. Был вариант с переносом игры на вечер.

Когда стало понятно, что ситуация с электричеством в ближайшее время не улучшится, матч отменили. О дате и времени новой встречи станет известно позднее.

За событиями, сопровождавшими недоигранный матч, можно было наблюдать с помощью официального Telegram-канала тульской команды. Видео, запечатлевшее обстановку на одной из близлежащих к арене улиц, впечатляет и напоминает картину апокалипсиса. Под жуткое завывание ветра на фоне депрессивно-серого неба летает различный мусор, куски кровли, какие-то доски. АКМ добрался до гостиницы, пообедал и ориентировочно 19.45 по местному времени должен из аэропорта отправиться в Москву.

На фоне природного катаклизма и повсеместных проблем с электроэнергией появились вопросы о том, будут ли сыграны другие матчи ВХЛ. Однако матч в Барнауле, где местное «Динамо — Алтай» встречалось с московской «Звездой», начался по расписанию при заполненных трибунах.