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Сегодня, 15:16

Чжао Цинань: «Китайский хоккей может многому научиться у российских лиг»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Китайская хоккеистка Чжао Цинань ответила на вопрос о Матче звезд ЖХЛ, который прошел в Челябинске 4 декабря, и рассказала о развитии женского хоккея в Китае. Команда «Запад» победила команду «Восток» 4:3.

— Сегодня встретились две сильные команды, — сказала Цинань корреспонденту «СЭ». — Матч получился равным. В каждой команде играли звезды лиги. Очень рада, что получила возможность сыграть сегодня с такими партнерами.

— Вас впечатлила атмосфера и поддержка трибун?

— Да, удивило, как много зрителей пришло сегодня на матч. Женский матч прошел так, словно играют профессиональные мужские команды.

— Что можете сказать про развитие женского хоккея в Китае? Насколько важно, что вы участвуете в Матче звезд ЖХЛ?

— Это хорошая возможность получить бесценный опыт. Китайский хоккей может многому научиться у ЖХЛ и российских лиг, чтобы прогрессировать.

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