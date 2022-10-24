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Сегодня, 14:57

Трех хоккеисток школьной лиги США отстранили от тренировок и матчей из-за доведения одноклубницы до самоубийства

Мария Гусева

Трех хоккеисток школьной лиги США отстранили от тренировок и участия в матчах за доведение до самоубийства одноклубницы, сообщает Fox 13.

По информации источника, 16-летняя Маккенна Браун, игравшая на позиции вратаря, покончила с собой в августе 2022 года. Этому предшествовала травля в интернете со стороны ее партнеров по команде.

По предварительной версии, Браун начала общаться с бывшим молодым человеком одной из девочек, что и стало причиной оскорблений.

Школьная лига США и хоккейная лига штата Флорида (SAHOF) проводят расследование инцидента. Федерация хоккея США (USA Hockey) созвала независимый совет для проведения собственного расследования.

Хоккей
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