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Молодежный ЧМ

Сегодня, 02:03

Чехия победила Швейцарию в матче МЧМ-2024

Руслан Минаев
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Сборная Чехии победила Швейцарию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира — 4:2.

У чехов голы забивали Матиаш Саповалив, Робин Сапоушек, Иржи Кулих и Томас Хамара. У швейцарцев отметились Симон Майер и Жульен Род.

Чехия набрала 7 очков и заняла 3-е место в турнирной таблице группы B. У Швейцарии — 3 очка и 4-я строчка.

Молодежный чемпионат мира. Группа B

Чехия U20 — Швейцария U20 — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Саповалив — 3 (бол., Меловски, Хамара), 12:04 — 1:0. Сапоушек — 2 (Бехер, Кулих), 30:05 — 2:0. С. Майер — 2 (Дионисио, Терранео), 34:26 — 2:1. Род — 1 (Вебер, Дионисио), 39:03 — 2:2. Кулих — 4 (Галваш, Меловски), 52:47 — 3:2. Хамара — 1 (Бехер), 55:18 — 4:2.

Вратари: Грабал — Бельери.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 35 (14+12+9) — 19 (5+4+10).

Судьи: Бьерк, Кольмюллер.

31 декабря. Гетеборг. Frolundaborg.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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