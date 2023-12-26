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Молодежный ЧМ

Сегодня, 19:04

Сборная Канады победила Финляндию в матче МЧМ-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Канады обыграла Финляндию в первом матче молодежного чемпионата мира-2024 — 5:2.

У канадцев 2 (1+1) очка набрал Нэйт Даниэльсон. Голы также на счету Оуэна Алларда, Маклина Селебрини, Мэттью Пойтраса и Маверик Ламурье.

У финнов отличились Алексантери Каскимяки и Йере Лассила.

Канада 27 декабря сыграет с Латвией, а Финляндия — с Германией. На данный момент канадцы лидируют в группе А.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Финляндия U20 — Канада U20 — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Даниэльсон — 1 (Матейчук), 16:24 — 0:1. Олард — 1 (Даниэльсон), 33:41 — 0:2. Каскимяки — 1 (бол., Кярки, Нюман), 35:56 — 1:2. Селебрини — 1, 46:38 — 1:3. Пойтрас — 1 (п.в.), 57:34 — 1:4. Лассила — 1 (Пулккинен, Салин), 58:56 — 2:4. Ламуро — 1 (п.в.), 59:54 — 2:5.

Вратари: Кокко (57:03 — 57:34, 59:52 — 59:54) — Руссо.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 26 (8+9+9) — 31 (12+10+9).

Судьи: Бьерк, Эрикссон.

26 декабря. Гетеборг. Scandinavium.

Источник: Таблица МЧМ-2024
Сборная Канады по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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