Звездный канадец не пройдет испытание Россией. За чем следить на МЧМ-2023?

Стартует лучший хоккейный турнир. Но без наших.

Группа А: Канада, Швеция, Чехия, Германия, Австрия

Группа В: Финляндия, США, Словакия, Швейцария, Латвия

Если раньше Молодежный чемпионат мира многие часто называли «турнирном для хоккейных гиков», то теперь он окончательно принял свою форму. В конце февраля Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии, так что российская сборная пропустила сразу несколько международных турниров. Во-первых, взрослый ЧМ, который проходил в Финляндии, а во-вторых, рестарт МЧМ-2022.

Сборная Канады несколько месяцев назад на своем льду завоевала золотые медали. Но тот турнир многих разочаровал: канадцы были невероятно сильны, и оказать более-менее серьезное сопротивление смогла только Финляндия в финальной игре (2:3 ОТ).

Сможет ли кто-то остановить Канаду на этот раз? Перед стартом нового МЧМ «Кленовые листья» провели три товарищеские встречи и все выиграли с разницей в несколько шайб. Швейцария и Словакия пропустили по шесть голов (6:0 и 6:1), а финны опять сделали вид, что готовы бороться (5:3).

Но даже при таком преимуществе сборной Канады за стартующим турниром стоит последить.

Хоккеисты сборной Канады после победы на МЧМ-2022. Фото Global Look Press

Финляндия, Швеция и Канада — самые опытные сборные МЧМ-2023

Канадцы традиционно привезли на чемпионат невероятно звездный состав. Девять игроков представляют первые раунды драфта последних лет. И это только те, кого уже выбрали. Не стоит забывать про двух будущих звезд, которым следующим летом только предстоит пройти эту процедуру: Коннор Бедард и Адам Фантилли. Они плюс вратарь Томас Милик - единственные хоккеисты в канадской сборной, еще не выбранные клубами НХЛ.

Можно сказать, что игрокам сборной Канады предстоит не просто впечатлить скаутов и порадовать болельщиков, а завоевывать доверие первых и ворваться в свой клуб на следующий сезон.

У некоторых хоккеистов есть ценнейший опыт, пока недоступный другим. Например, сразу три игрока провели в общей сложности 38 матчей в НХЛ нынешнего сезона. Это защитник Брандт Кларк (9 игр за «Кингз», 0+2), нападающие Дилан Гюнтер (21 игра за «Аризону», 3+8) и Шейн Райт (8 игр за «Сиэтл», 1+1). Похвастать подобным на МЧМ-2023 может всего один игрок не из сборной Канады — защитник Давид Иржичек (2 игры за «Коламбус», 0 очков).

Но если брать в расчет именно игру на взрослом уровне, а не НХЛ, то игроки из Финляндии и Швеции будут далеко впереди. Все игроки этих сборных в нынешнем сезоне провели хотя бы несколько игр во взрослой команде.

Поэтому можно сказать, что сразу у трех сборных на МЧМ будет серьезное преимущество в виде игры на совершенно ином, нежели молодежный хоккей, уровне.

Шведы смогут показать Канаде, что такое игра в национальном чемпионате, уже на групповой стадии. А с финнами «Листья», скорее всего, опять встретятся только в плей-офф.

Нападающий сборной Канады Дилан Гюнтер (слева). Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Борьба за топ-3 драфта НХЛ

Главный персонаж для вашего внимания на ближайшие недели — это канадский форвард Коннор Бедард. Вероятно, вы про него уже слышали. Его называют вторым Макдэвидом, игроком поколения и так далее. С такой ношей в 17 лет нужно уметь справляться, и пока это у него выходит здорово. Бедард набирает тонну очков в молодежной лиге WHL (64 балла за 28 игр), а в товарищеских встречах сборных наглядно показал, что способен забивать соперникам разного уровня.

Почти для всех это главная звезда ближайших лет. Ради него клубы НХЛ «сливают» сезон и надеются, что драфт-лотерея подарит первый выбор именно им.

И если Бедард будет играть просто на своем уровне, то двум другим ребятам из условной первой тройки драфт-списка нужно показывать высочайший класс. Это канадский центр Адам Фантилли и швед Лео Карлссон.

Фантилли играет в студенческой лиге NCAA и набирает много очков, показывая яркую игру. Про него «СЭ» уже делал подробный разбор.

Под третьим номером пока числится здоровенный швед Карлссон.

У шведа много преимуществ. При росте 190 сантиметров и весе под 90 килограмм он показывает хорошее владение шайбой, умение обыграть нескольких соперников. И это мы говорим про взрослый уровень, не молодежный. Лео играет за «Эребру» и в 25 матчах национального чемпионата набрал 14 (3+11) очков.

Для него первый главный матч на турнире состоится 1 января против Канады. Идеальный матч для просмотра: Бедард и Фантилли против Карлссона.

Нападающий сборной Швеции Лео Карлссон. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Удивит ли сборная США?

Американцы удивили многих несколько лет назад, выиграв чемпионат в 2021 году. Тогда у них была действительно звездная сборная. Зажигали такие игроки, как Тревор Зеграс, Мэтти Бенирс, Мэттью Болди, Коул Кофилд и вратарь Спенсер Найт. Сейчас это не последние люди в НХЛ, а последний, Найт, так вообще выдавил из основы российского голкипера Сергея Бобровского.

Созыв-2023 назвать таким же звездным будет сложно. Подрастающих звезд среди вратарей нет, однако большие надежды американцев связаны именно с обороной. Точнее, с атакующим защитником. Люк Хьюз — подрастающая звезда и самый младший из братьев, уже играющих в НХЛ (Куинн в «Ванкувере» и Джек в «Нью-Джерси»). В атаке главные надежды связаны с форвардами Джимми Снаггерудом («Сент-Луис») и Логаном Кули («Аризона»).

Однако, несмотря на отсутствие мешка звезд, недооценивать сборную США на МЧМ не стоит. В товарищеских встречах команда выглядела очень уверенно и по разу крупно обыграла европейских лидеров: Швецию (5:1) и Финляндию (5:2).

Интересный факт: американцы на предстоящем турнире будут второй самой маленькой сборной после Швейцарии (181,6). Средний рост игроков из США — 182,6. Самые высокие — чехи (186,6).

Защитник сборной США Лейн Хатсон. Фото Global Look Press

За кем следить на МЧМ-2023?

Составим небольшой рейтинг и выберем по одному хоккеисту из самых звездных стран - участниц турнира.

Канада: нападающий Коннор Бедард. Здесь без вариантов.

США: очевидный вариант — защитник Люк Хьюз, но лучше обратите внимание на Лейна Хатсона. Игрок обороны, рост которого 173 см, а вес не превышает 70 кг. Само собой, что с такими габаритами он очень техничный и умный, с классным броском.

Швеция: защитник Алекс Сандин-Пелликка. Техничный игрок обороны, здорово разгоняющий атаки. По действиям на льду легко перепутать с нападающим.

Финляндия: опять защитник — Арон Кивихарью. Этот 16-летний парень уже успел провести несколько игр на взрослом уровне и обещает стать настоящей звездой. Очередной техничный игрок обороны, который любит бросать и разгонять атаки.

Чехия: Эдуард Шале. 17-летний форвард точно будет выбран в первом раунде драфта, а пока проводит второй сезон на взрослом уровне. Яркий и результативный игрок.