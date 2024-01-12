Свищев о подозрениях Израиля в причастности РФ к отстранению хоккейной сборной: «Везде и всегда у них будут виноваты россияне»

Сегодня, 17:07
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что в Израиле заподозрили Россию в причастности к отстранению израильской сборной от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Об этом сообщило немецкое издание Bild.
«Мы уже с вами привыкли, что россиян сейчас во всем винят: и в засухе, и в глобальном потеплении. Везде и всегда у них будут виноваты россияне. Израильтяне могут считать что угодно, но факт остается фактом. Ребята [сборная Израиля по хоккею] отдохнут, пока подождут», — сказал Свищев «СЭ».
ИИХФ объявила об отстранении сборной Израиля от международных соревнований в четверг, 11 января.