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Сегодня, 17:07

Свищев о подозрениях Израиля в причастности РФ к отстранению хоккейной сборной: «Везде и всегда у них будут виноваты россияне»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что в Израиле заподозрили Россию в причастности к отстранению израильской сборной от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Об этом сообщило немецкое издание Bild.

«Мы уже с вами привыкли, что россиян сейчас во всем винят: и в засухе, и в глобальном потеплении. Везде и всегда у них будут виноваты россияне. Израильтяне могут считать что угодно, но факт остается фактом. Ребята [сборная Израиля по хоккею] отдохнут, пока подождут», — сказал Свищев «СЭ».

ИИХФ объявила об отстранении сборной Израиля от международных соревнований в четверг, 11 января.

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ИИХФ весной примет окончательное решение по поводу участия сборной Израиля в международных турнирах