ИИХФ весной примет окончательное решение по поводу участия сборной Израиля в международных турнирах

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) в ближайшие два месяца проведет собрания по поводу участия сборной Израиля в соревнованиях под эгидой организации, которые пройдут в марте-апреле.

ИИХФ объявила об отстранении сборной Израиля от международных соревнований в четверг, 11 января. Отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая спортсменов из Израиля.

«Совет IIHF продолжит общаться со всеми заинтересованными сторонами в надежде, что решение об отстранении повлияет только на январский чемпионат. Федерация признает, что это трудное решение, и оно принимается для обеспечения безопасности всех вовлеченных сторон. IIHF надеется найти способ как можно скорее вернуть сборную Израиля в нашу чемпионскую программу. Совет IIHF будет собираться в феврале и марте, чтобы оценить ситуацию, связанную с участием команды Израиля в чемпионатах, запланированных на март и апрель», — цитирует сообщение ИИХФ РИА «Новости».

22 января в Болгарии стартует чемпионат мира по хоккею среди игроков до 20 лет, который изначально должен был пройти в Израиле, но был перенесен в целях безопасности участников соревнований.

В апреле состоится чемпионат мира во втором дивизионе группы A, в котором должна была принять участие сборная Израиля.