Сборная США обыграла Финляндию в матче групповой этап ЧМ-2023

Сборная США обыграла Финляндию в первом матче групповой этап чемпионата мира 2023 года — 4:1.

В составе победителей забили Каттер Готье, Дрю О`Коннор и Алекс Так (дубль). За финскую команду голом отметился Теему Хартикайнен.

США пока занимает первое место в группе А, набрав 3 очка. В следующем матче сборная сыграет с Венгрией (14 мая). Финляндия следующую игру проведет против Германии 13 мая.

В другом матче Чехия обыграла Словакию со счетом 3:2. За чешскую сборную забили Роман Червенка и Лукаш Седлак, оформивший дубль. В составе Словакии шайбы забросили Мартин Хромьяк и Мислав Росандич.

Чехия занимает первое место в группе В (3 очка) и в следующем матче 14 мая сыграет со сборной Казахстана. Словакия 13 мая встретится с Латвией.

Чемпионат мира-2023 проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере. Изначально хозяином турнира был Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию данного права.

Сборные России и Белоруссии не допущены до участия в ЧМ.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Финляндия — США — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Хартикайнен — 1 (бол., Саллинен, Маннинен), 18:00 — 1:0. Готье — 1 (Мазур, Самберг), 33:48 — 1:1. О`Коннор — 1 (Самберг, Гарлэнд), 49:49 — 1:2. А. Так — 1 (Гримальди, О`Коннор), 52:58 — 1:3. А. Так — 2 (О`Коннор), 59:12 — 1:4.

Вратари: Ларми (59:00) — Десмит.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (10+9+5) — 38 (9+19+10).

Судьи: Блоски, Бьерк.

12 мая. Тампере. Nokia Arena. 12056 зрителей.

Группа B

Словакия — Чехия — 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)

Голы: Хромяк — 1 (бол., Княжко, Цегларик), 4:52 — 1:0. Червенка — 1 (Кубалик, Хытил), 6:38 — 1:1. Росандич — 1 (Лантоши), 10:57 — 2:1. Седлак — 1 (мен., Флек), 13:48 — 2:2. Седлак — 2 (бол., Кубалик, Томашек), 18:48 — 2:3.

Вратари: Шкорванек — Грубец.

Штраф: 17 — 6.

Броски: 25 (14+6+5) — 22 (10+5+7).

Судьи: Фернандес, Шрадер.

12 мая. Рига. «Арена Рига». 7800 зрителей.