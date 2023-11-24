Худобин: «У меня как-то был сумасшедший сезон в клубе, но приехав в сборную»

Вратарь «Сибири» Антон Худобин поделился воспоминаниями о выступлениях за сборную России на чемпионатах мира в 2014 и 2015 годах.

«Медали получил за оба чемпионата мира. Я был в заявке как на одном турнире, так и на другом. Так что я чемпион мира. У меня как-то был сумасшедший сезон в клубе, но приехав в сборную... Наверное, когда завершу карьеру, то расскажу о причинах. Как было, так было», — цитирует Sport24 Худобина.

37-летний Худобин — чемпион мира в 2014 году, серебряный призер мирового превенства 2015 года, чемпион России-2006/07 в составе магнитогорского «Металлурга».