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Сегодня, 05:22

Худобин: «У меня как-то был сумасшедший сезон в клубе, но приехав в сборную»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Сибири» Антон Худобин поделился воспоминаниями о выступлениях за сборную России на чемпионатах мира в 2014 и 2015 годах.
«Медали получил за оба чемпионата мира. Я был в заявке как на одном турнире, так и на другом. Так что я чемпион мира. У меня как-то был сумасшедший сезон в клубе, но приехав в сборную... Наверное, когда завершу карьеру, то расскажу о причинах. Как было, так было», — цитирует Sport24 Худобина.

37-летний Худобин — чемпион мира в 2014 году, серебряный призер мирового превенства 2015 года, чемпион России-2006/07 в составе магнитогорского «Металлурга».

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-598565-khudobin-v-tom-chto-v-sbornoy-rossii-my-ne-srabotalis-s-rashidom-davydovym-yest-dolya-pravdy
Антон Худобин
Хоккей
Сборная России по хоккею
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