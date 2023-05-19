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19 мая, 22:58

Сборная Казахстана по буллитам обыграла Словакию на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Казахстан — Словакия.
Фото AFP
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Сборная Казахстана одержала победу над Словакией в матче группового этапа чемпионата мира — 4:3 Б.

За Казахстан отличились Роман Старченко, Валерий Орехов и Евгений Рымарев. За Словакию забитыми шайбами отметились Патрик Кох и Рихард Паник.

Решающий буллит реализовал Рымарев.

Казахстанцы набрали 4 очка и занимают шестое место в группе B после пяти матчей. Словаки идут пятыми (5 очков).

В матче группы А сборная Германии одержала победу на Австрией — 4:2.

Немцы занимают пятое место после пяти матчей в группе A, набрав 6 очков. Австрийцы — последние (1 очко).

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Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — Словакия — 4:3 Б (0:1, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Кох — 1 (Гривик), 14:58 — 0:1. Старченко — 1 (Рымарев, Данияр), 21:03 — 1:1. Орехов — 2 (Михайлис, Старченко), 24:50 — 2:1. Рымарев — 1 (бол., Михайлис, Старченко), 25:22 — 3:1. Паник — 1 (Гривик, Кох), 48:33 — 3:2. Регенда — 2 (Гривик, Иван), 56:58 — 3:3.

Победный буллит: Рымарев.

Вратари: Шутов — Главай.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 25 (8+10+4+3) — 51 (15+19+15+2).

Судьи: Блоски, Хюрлиман.

19 мая. Рига. «Арена Рига».

Группа A

Австрия — Германия — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Штурм — 2 (Эль, Нидербергер), 4:22 — 0:1. Вольф — 1 (Шнайдер, Росси), 11:15 — 1:1. Туоми — 1 (Стаховяк, Й. Мюллер), 16:28 — 1:2. Стаховяк — 1 (Шюц, М. Мюллер), 33:32 — 1:3. Хаудум — 1 (Вуковиц, М. Хубер), 53:25 — 2:3. Штурм — 3 (п.в.), 58:58 — 2:4.

Вратари: Киккерт (58:22 — 58:56) — Нидербергер.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 18 (8+5+5) — 24 (11+7+6).

Судьи: Ансонс, Сьюэлл.

19 мая. Тампере. Nokia Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
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