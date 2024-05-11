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Сегодня, 12:04

Коньков назвал фаворитов чемпионата мира по хоккею в Чехии

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков определил фаворитов чемпионата мира по хоккею.

«Есть традиционные фавориты — канадцы. Чехи собрали очень хороший состав, потому что у них домашний чемпионат мира, на котором они захотят хорошо выступить. Интересно будет посмотреть на финскую сборную. Команда на последних мировых первенствах показывала себя очень уверенно. Также в последние годы достаточно любопытно наблюдать за молодежью из сборной США. Американцы, как правило, привозят с собой много молодых игроков. То же самое касается и сборной Канады, в составе которой есть игроки, вылетевшие из плей-офф НХЛ. Очень интересно будет посмотреть на то, как покажет себя Коннор Бедард, который уже прошел адаптацию к Национальной хоккейной лиге. Традиционные фавориты — европейская четверка и североамериканские команды. Впрочем, интересно будет посмотреть, как выступят нижесеянные сборные», — приводит слова Конькова «РБ Спорт» .

Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Источник: РБ Спорт
Сергей Коньков
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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