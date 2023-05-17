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17 мая, 18:26

Коньков рад, что сборные Латвии и Казахстана сражаются за каждый матч на ЧМ-2023

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился впечатлениями от проходящего сейчас в Латвии и Финляндии чемпионата мира по хоккею.

«На чемпионате мира меня радует то, что сборные Латвии и Казахстана цепляются, борются и сражаются за каждый матч. Их матчи обратили на себя внимание. Команды США, Канады, Финляндии, Швеции и Чехии тоже хорошо выглядят. У финнов замечательная команда, там много игроков, которые очень сильны в своих индивидуальных действиях», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Чемпионат мира по хоккею-2023 проходит в Финляндии и Латвии. Турнир начался 12 мая, и будет проходить по 28 мая. Групповой этап пройдет с 12-го по 23-е числа, 25-го будут сыграны четвертьфиналы, а медальные игры будут проведены в последний день, 28 мая. Сборная России, как и в прошлом году, оказалась отстранена ИИХФ от участия в соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-raduet-chto-sborny-e-latvii-i-kazahstana-tseplyayutsya-boryutsya-i-srazhayutsya-za-kazhdy-j-match/
Сергей Коньков
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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