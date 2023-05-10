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Сегодня, 08:00

На чемпионате мира запретили российский флаг, но разрешили украинский. В Латвии совсем сошли с ума?

Отдел хоккея «СЭ»
Флаг России на трибуне во время хоккейного матча.
Российского флага на трибунах чемпионата мира по хоккею увидеть не получится.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Политику опять смешали со спортом.

12 мая в Риге и Тампере стартует чемпионат мира. Как и прошлогодний турнир, он пройдет без участия сборных России и Белоруссии, отстраненных по политическим причинам. Ранее совет ИИХФ продлил отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2023/24.

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Изначально чемпионат мира-2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге, но 28 февраля 2022 года ИИХФ приостановила членство России и Белоруссии в организации. 26 апреля федерация лишила Санкт-Петербург права принять турнир, а спустя месяц сделала выбор в пользу Финляндии и Латвии.

Но это были еще не все санкции в отношении России. Глава организационного комитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис заявил, что флаги России и Белоруссии будут запрещены для проноса на трибуны. «Будет разрешено приносить и вывешивать украинский флаг на играх чемпионата мира. С другой стороны, флаги России и Белоруссии будут запрещены на чемпионате мира», — передает Delfi слова Бунциса.

Логотип IIHF на судейской форме.
Фото Global Look Press

«Это вопрос даже не к ИИХФ, а к организаторам — латышам, финнам. Если помните, в Риге уже были случаи, когда снимали флаги. Я считаю, что это неправильно. Нельзя политику смешивать с хоккеем», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Пока сборные России и Белоруссии проводят серию товарищеских матчей, остальные сборные готовятся к чемпионату мира. Фавориты все те же — финны, шведы, чехи, канадцы. Но при этом состав, который могла собрать Россия на турнир, наверняка существенно прибавил бы интереса к чемпионату мира. Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин, Андрей Василевский — от этих и многих других российских звезд ИИХФ по своей воле отказалась.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
45
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