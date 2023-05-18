«Лучше секунды в жизни еще не было». Овечкин и Ковальчук принесли России редкое золото

Сборная забрала у Канады чемпионство и талисман на ее площадке в легендарном финале чемпионата мира-2008.

Классика Россия — Канада

ЧМ-2008 в Квебеке считали в чем-то уникальным и даже называли мини-Олимпиадой. Чемпионат мира в Канаде не для молодежек — это как минимум необычно. Канадцы проявили интерес и приняли турнир в год 100-летия ИИХФ. Хозяева, россияне и другие топ-сборные собрали достаточно звездные составы из игроков, которые освободились из плей-офф НХЛ.

Вячеслав Быков и Игорь Захаркин построили команду на таланте и энергии Овечкина, Семина и Ковальчука, надежности и опыте Набокова и Федорова, Морозова и Никулина, а также других игроков из НХЛ и КХЛ. Главной проблемой до приезда Набокова стали травмы вратарей. Из суперзвезд не было Дацюка, Гончара и Малкина (и противостояния с Кросби), которые вместе с «Детройтом» и «Питтсбургом» бились за Кубок Стэнли.

Россия завоевала первое золото за 15 лет и второй титул в новейшей истории. В первом групповом турнире сборная победила Италию (7:1), Чехию (5:4 ОТ) и Данию (4:1), во втором — Белоруссию (4:3 Б), Швецию (3:2) и Швейцарию (5:3). В плей-офф наши выбили Швейцарию (6:0) и Финляндию (4:0), в финале в ночь с 18 на 19 мая вырвали золото у Канады (5:4 ОТ).

В решающем и невероятном матче россияне уступили канадцам 1:3 в первом периоде и догнали с 2:4 в третьем. Игру в овертайм перевела шайба не забивавшего весь турнир Ковальчука, чемпионским стал гол Ильи при розыгрыше большинства в овертайме. Вы наверняка помните или пересматривали тот финал с комментариями Сергея Гимаева и Романа Скворцова.

Россия — чемпион мира-2008! Фото Getty Images

«Слезы и сейчас подкатывают»

«С новым веком, Россия!» — шапка «СЭ» на утро после финала с радостью о снятом проклятии. «Игра — канадская, забава — русская» и «Запомните, где вы были в этот день!» — это уже посыл чемпионского номера.

«Мы горды и счастливы за ребят, ведь они смогли продемонстрировать свои лучшие качества. Почувствовать вкус победы было важно для них самих, поскольку команда у нас такая же молодая, как и у канадцев. За исключением Сергея Федорова, выигравшего в хоккее все, остальные до сегодняшнего дня ничего большого в своей жизни выиграть не успели. Надеюсь, что они эту атмосферу как следует в себя впитают и что теперь в мировом хоккее наступит их эпоха», — сказал Вячеслав Быков в чемпионском интервью.

Главный тренер также ответил на вопрос о слезах Ковальчука и своих не менее ярких эмоциях после финала: «Не без этого. А за Илью приятно. Все увидели, что какие бы деньги эти игроки ни получали, каких бы высот ни достигали, это не мешает им выплескивать эмоции от побед за свою страну. Это очень здорово! Такие эмоции не надо держать в себе, их не надо стыдиться. Даже мужчин слезы иногда украшают. Слезы и сейчас подкатывают».

«Наверное, вся Москва сейчас пьяная»

Ковальчук после награждения прокричал в камеру «Это для тебя, Россия!» В чемпионском интервью форвард пошутил, что берег голы даже не для финала, а для «СЭ».

«На самом деле даже не хочется говорить о том, кто забил, когда забил. Мы победили, и это заслуга всех. Даже игроков, которые не играли. Тот же Мозякин, тот же Еременко, который получил травму. Они не привнесли в команду никакого гнилья, никаких обид. Это был хороший коллектив, и я всем благодарен», — сказал Ковальчук. Илья также согласился с определением о самом важном матче в карьере: «Конечно. И самый интересный, и самый важный. Финал, в Канаде, неимоверное количество болельщиков приехало. Мы ездили по городу на автобусе и все время видели людей в майках сборной России. Сегодня утром звонили, желали удачи... Сейчас я уверен, что у меня телефон разрывается. Мы для них играли, для них победили. Думаю, что, когда мы прилетим в Москву, это будет хороший праздник для всех».

Кови среди прочего ответил на вопрос о грузе болельщицких ожиданий после 15 лет без золота чемпионата мира. И попросил не говорить, что именно он снял хоккейное проклятие со страны.

«Это был хороший груз! Все надеются на тебя, все тебя поддерживают. Уж и не знаю, сколько миллионов людей смотрело этот матч. Я думаю, вся Москва сейчас лежит пьяная. Или даже вся Россия», — пошутил Илья. И также сказал: «Это не я снял, а мы сняли. «Я» — последняя буква в алфавите, особенно в командных видах спорта. Это сделала вся команда, это заслуга всех».

Сборная России на приеме в Кремле после финала ЧМ-2008. Фото Getty Images

Серебряный доллар

Звено Федорова, Овечкина и Семина стало самым ярким у России в Квебеке. Сергей (5+7 в 9 матчах) здорово помог обоим Александрам из «Вашингтона» и выступил мостиком между командой и тренерами. Семин закончил турнир лучшим бомбардиром сборной (6+7), на один балл отстал Овечкин (6+6). Главная звезда «Кэпиталз» перед чемпионатом мира провел сезон с рекордной статистикой и стал лучшим снайпером, бомбардиром и самым ценным игроком НХЛ.

«Год, конечно, был классный. В плей-офф вышли, чемпионат мира выиграли, я много индивидуальных призов собрал. А главный момент — это когда Ковальчук канадцам забил. Лучше секунды в спортивной жизни у меня еще не было. Даже представить себе пока ничего лучше не могу. В Канаде, в овертайме, в финале, после стольких лет без золота, — и я при этом был на площадке! И вообще в том матче я присутствовал при четырех из пяти наших голов», — рассказал Овечкин в большом интервью «СЭ» в конце 2008 года.

Ови в Квебеке поучаствовал в еще одной акции отбора ценностей у хозяев чемпионата. Перед финалом форвард разглядел подо льдом в центре площадки «счастливый луни» — монету с птицей номиналом в один канадский доллар. На ней с одной стороны изображена черноклювая гагара, с другой — королева Елизавета II. Монета стала талисманом канадских хоккеистов после Олимпиады-2002.

«Перед финалом у нас было собрание в центре круга, посмотрел вниз: «Ого! Монетка подо льдом!» Канадцы на счастье залили серебряный доллар. И мы тут же с Ильей Никулиным сговорились: если выигрываем чемпионат, пробиваю лед и достаю эту монету. Оказалось легче, чем я предполагал. Пяткой конька хорошенько приложился — и все. Потом отдал этот доллар Никулину, чтобы сделал два кулончика — себе и мне», — рассказал Овечкин летом после сезона в «Разговоре по пятницам».