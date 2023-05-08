Американцы привезли на ЧМ без России восемь студентов и одного ветерана. Получится взять хотя бы бронзу?

Американцы традиционно набрали на международный турнир экспериментальный состав.

Совсем скоро, 12 мая, стартует чемпионат мира по хоккею, который пройдет в двух городах двух разных стран: Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).

Сборная США в очередной раз не стала удивлять хоккейную общественность и пригласила для участия в турнире большое количество молодых хоккеистов, за которыми будут пристально следить несколько опытных игроков.

Состав сборной США:

Вратари: Кейси ДеСмит («Питтсбург»), Дрю Коммессо («Рокфорд», АХЛ), Кэл Петерсен («Онтарио», АХЛ).

Защитники: Генри Трун («Сан-Хосе»), Коннор Маккей («Аризона»), Ронни Аттард («Лихай Вэлли», АХЛ), Дилан Сэмберг («Виннипег»), Скотт Перунович («Сент-Луис»), Лэйн Хатсон (университет Бостона), Ник Пербикс («Тампа»).

Нападающие: Сэмми Уокер («Айова», АХЛ), Дрю О'Коннор («Питтсбург»), Люк Так (университет Бостона), Ник Бонино («Питтсбург»), Ти Джей Тайнэн («Онтарио», АХЛ), Куттер Готье (колледж Бостона), Шон Фаррелл («Монреаль»), Андерс Бьорк («Чикаго»), Мэтт Коронато («Калгари»), Конор Гарланд («Ванкувер»), Алекс Так («Баффало»), Картер Мазур («Гранд Рэпидс», АХЛ).



Состав группы А:

Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Франция, Австрия , Венгрия

Восемь студентов

Именно столько ребят представляли команды колледжей (лиги NCAA) в нынешнем сезоне. Кто-то уже завершил обучение, подписал контракт с клубом НХЛ и даже дебютировал в главной лиге, а некоторым это еще только предстоит.

Самые молодые игроки сборной США: защитник Лэйн Хатсон (проспект «Монреаля») и форвард Каттер Готье (проспект «Филадельфии»), которым по 19 лет. Эти хоккеисты провели всего один год в NCAA и наверняка останутся как минимум еще на сезон, прежде чем попробовать свои силы в НХЛ.

Из них больше стоить отметить Хатсона. Небольшой защитник (рост 178 , в ес 73) обладает хорошей скоростью, техникой и, что немаловажно, умом. Способен не просто обыграть двух-трех соперников, но и найти лучший момент для голевой передачи. В обороне, своей основной работе, есть ошибки, но этот парень для сборной будет полезен другим. Кажется, в будущем будет незаменим для игры в большинстве.

Чтобы оценить важность Хатсона для команды , приведем статистику: он стал лучшим бомбардиром (48) и вторым (15) снайпером в сезоне NCAA в составе Бостонского университета. А еще — поделил звание самого результативного защитника чемпионата с уже действующим игроком «Нью-Джерси» Люком Хьюзом.

Готье — отличный двусторонний форвард, который здорово играет в обороне и выигрывает борьбу у бортов благодаря своим габаритам (189/88). На январском МЧМ был одним из лучших бомбардиров сборной США.

Также стоит отметить других молодых хоккеистов, потому что некоторые из них получили опыт игры в НХЛ. Например, Шон Фаррелл, Мэтт Коронато и Генри Трун поиграли за свои главные команды. Правда, Коронато провел всего одну игру. Фаррелл за шесть матчей в составе «Монреаля» успел отметиться одним голом, а на счету защитника Труна две результативные передачи в восьми встречах за «Сан-Хосе».

21-летний Картер Мазур, играющий в системе «Детройта», в НХЛ пока не дебютировал. Зато всех очень впечатлил в составе фарм-клуба в АХЛ: парень набрал 6 (3+3) очков в шести встречах.

Возможно, у этой сборной США нет в составе громких молодых игроков с именем, однако эти хоккеисты способны оказывать достойную борьбу и помочь команде достичь хотя бы минимальных целей. Решающих действий от них ждать не стоит, но хочется, чтобы некоторые из них удивили. Это в их же интересах.

Ник Бонино в составе сборной США. Фото Global Look Press

А кто будет тащить эту сборную?

Главный ветеран этой команды — центр «Питтсбурга» Ник Бонино. 35-летний форвард будто оказался в сборной специально для роли вожатого, чтобы направлять и контролировать молодых хоккеистов во время матчей и в раздевалке. Ник — опытный разрушитель, хорош в обороне, главный на точке вбрасывания. Так что у него будет много работы в команде с таким количеством юных игроков.

Основная часть работы по забрасыванию шайб ложится на более техничных и не менее опытных форвардов: Конора Гарланда («Ванкувер») и Алекса Така («Баффало»). Последний, кстати, имеет возможность поиграть вместе со своим братом — 21-летний Люк три года провел в Бостонском университете и является проспектом «Монреаля», а теперь дебютирует за сборную США на ЧМ.

Для 26-летнего здоровяка Алекса Така минувший регулярный чемпионат («Баффало» опять не попал в плей-офф) стал лучшим в карьере. Форвард забросил 36 шайб и набрал 79 очков, став третьим бомбардиром команды. Конечно, ему повезло с партнерами (один только Тэйдж Томпсон теперь чего стоит), но он и сам заметно прибавил в мастерстве после обмена из «Вегаса».

Гарланд провел средний для себя сезон, в котором забросил 17 шайб и набрал 46 очков в 81 матче. Само собой, от него в клубе ждали большего, но пока талантливому форварду не удается преодолеть планку в 20 голов за чемпионат второй год кряду. Однако на таком уровне чемпионата мира, с минимальным набором звезд, Конор должен оказать серьезную помощь Америке в атаке, а главное, поверить наконец в себя. Если получится.

Остальные нападающие вряд ли удивят своей результативностью и игрой. В команде много средних хоккеистов, которые либо зависли в фарм-клубе, либо регулярно катаются туда-обратно из НХЛ. Основное внимание стоит обратить на молоды х и перспективны х игроков.

Среди вратарей практику в НХЛ получал только голкипер «Питтсбурга» Кейси Десмит. У него 38 матчей в минувшем сезоне, в которых он одержал 15 побед и в среднем пропускал по 3,17 шайбы за игру. Кэл Петерсен весь сезон провел в АХЛ, а 20-летний Коммессо только подписал контракт с «Чикаго». До этого он играл в NCAA.

Десмит ранее никогда не играл за сборную США, а вот Петерсен вызывался на чемпионат мира в 2021 году. Самый интересный опыт у Коммессо: в свои 20 лет он провел два матча на Олимпийских играх-2022 и одержал две победы (против Китая и Германии). Но основным наверняка начнет Десмит.

Голкипер Кейси Десмит. Фото Global Look Press

Чего ждать от сборной США?

Команда с таким подбором игроков способна без серьезных проблем выходить в плей-офф, но явно не с первых двух мест, где наверняка серьезно проявят себя Финляндия и Швеция. Бороться за путевки в плей-офф в группе А американцы будут с Данией и Германией.