Российские спортсмены выступили под своим флагом на Играх БРИКС. Что из этого вышло?

Итоги соревнований в ЮАР.

В Дурбане завершились Игры БРИКС, в которых приняли участие спортсмены всех пяти стран объединения: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Никаких ограничений для участников на этих соревнованиях не было. Все выступали со своей национальной символикой. Программа на этот раз была расширенной, но в следующем году масштаб соревнований станет еще больше не только за счет видов спорта, но и количества участников.

Какие виды спорта?

Межгосударственное объединение сформировалось в 2006 году и называлось БРИК, потому что в него входили четыре государства. Через пять лет к названию добавилась «С», так как новым членом стала Южная Африка (South Africa). А в 2016-м были проведены первые соревнования, которые стали ежегодными, но в период с 2019 по 2021 год Игры не проводились.

Программу и возрастную категорию на каждых Играх определяет хозяин соревнований. Дебютные проходили в Индии, где был только футбольный турнир среди юношей до 17 лет. На вторых Играх в Гуанчжоу состязались в волейболе и ушу. На третьих в Йоханнесбурге — в волейболе и женском футболе. В 2022-м в Китае вообще был только киберспорт.

Однако по рекомендациям лидеров БРИКС программу нынешних Игр решили значительно расширить. К тому же впервые на эти соревнования были приглашены паралимпийцы. В результате в ЮАР медали разыгрывали в следующих дисциплинах:

— бадминтон (не старше 21 года);

— настольный теннис, в том числе паралимпийский (не старше 19 лет);

— пляжный волейбол (не старше 21 года);

— плавание (не старше 20 лет);

— теннис, в том числе паралимпийский (не старше 21 года).

Влада Егги, Анастасия Маркова, Евгения Чикунова и Дарья Клепикова. Фото Всероссийская Федерация плавания

Как выступили?

В Дурбан отправились 34 российских спортсмена. Была среди них звезда мирового уровня — Евгения Чикунова. Обладательнице рекорда на дистанции 200 метров брассом всего 18 лет, так что в возрастной лимит она легко вписалась. Чикунова стала одной из главных героинь Игр БРИКС. На ее счету семь золотых медалей. Но больше в копилку сборной России положила другая пловчиха Дарья Клепикова. Она взяла золото на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем и вольным стилем, а также в составе эстафетных команд. Всего Клепикова девять раз поднималась на высшую ступень пьедестала.

Несмотря на то что на Играх конкуренция у наших пловцов была не самая серьезная, президент ВФП Владимир Сальников считает, что соревнования были очень нужны российским спортсменам.

«Мы выступили очень достойно, два десятка побед и россыпь других медалей, но это было ожидаемо. Специально к турниру мы не готовились, но наши пловцы блистательно выступили. Уверен, для них это очень важный момент в их спортивной жизни. В условиях ограничений Игры БРИКС дали нашим спортсменам глоток свежего воздуха. Тем более что соревнования проходили в ЮАР. Это отличная страна. Но, конечно, конкуренция была ниже, чем на чемпионатах мира и Европы. Это не отменяет того, что Игры должны развиваться», — подвел итоги Сальников в интервью «СЭ».

В результате сборная России уверенно выиграла общий зачет Игр БРИКС. Всего наши спортсмены завоевали 59 медалей, среди которых 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых. Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Китая — 55 наград. На третьем — ЮАР. У хозяев соревнований 51 медаль.

Фото Global Look Press

Что дальше?

В следующем году Игры БРИКС впервые пройдут в России. Соревнования примет Казань. Ожидается, что медали будут разыграны в 25 видах спорта, но не только привычных олимпийских. Организаторами было предложено добавить каждой стране-участнице по одному национальному виду. В результате от Бразилии — капоэйра, от России — борьба на поясах, популярная в Татарстане, от Индии — кабадди, от Китая — го, а от ЮАР — джуксей.

Состав участников значительно расширится. Дело в том, что на последнем саммите стран БРИКС в Йоханнесбурге было решено добавить новых членов. С 1 января 2024 года присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Таким образом, число стран БРИКС увеличится до одиннадцати.

Но в следующих Играх смогут принять участие не только спортсмены из этих государств. Организаторы ждут на соревнованиях всех желающих, сделав турнир открытым. «Мы ожидаем, что к нам приедут минимум пять тысяч спортсменов из 11 государств — участников БРИКС, включая шесть новых, которые присоединились. Но будет больше, мы видим интерес, по приглашениям к нам приедут примерно 50 стран», — заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Игры БРИКС в Казани пройдут за месяц до старта Олимпиады в Париже — с 12 по 23 июня.