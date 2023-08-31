«Партизани» на своем поле примет «Астану» в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций 31 августа, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Кемаль Стафа» в Тиране (Албания). Начало — 21.00 по московскому времени.

В Казахстане в прямом эфире противостояние «Партизани» — «Астана» покажет телеканал Qazsport и портал Sports.kz. В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч можно с помощью кабельных операторов, которые транслируют Qazsport. Также игра будет доступна на сайтах букмекерских компаний по регистрации.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию с формальными событиями матча.

В первом матче, который состоялся 24 августа, победила команда из Казахстана. Игра в Астане завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Степан Лончар.