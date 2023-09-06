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Сегодня, 12:00

Шох оценил уровень чемпионата Казахстана

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вице-президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Рохус Шох в интервью «СЭ» заявил, что не считает, что уровень чемпионата Казахстана сильно просел за последние годы.

— Как бы сейчас оценили уровень чемпионата Казахстана? - вопрос Рохусу Шоху, который в России известен по работе в РФС, «Роторе», ЦСКА, «Ростове» и «Урале».

— Чемпионат Казахстана развивается, это поступательное движение. Есть несколько топ-клубов, а средний уровень остальных примерно равный. Самое главное, что за турниром интересно наблюдать. В плане зрительского внимания чемпионат, на мой взгляд, прибавил. Улучшается качество трансляций, приходят рекламодатели, с трудом, но есть подвижки в улучшении инфраструктуры. Когда я был руководителем ПФЛК (Профессиональная футбольная лига Казахстана), нами совместно с федерацией были инициированы более жесткие меры лицензирования стадионов премьер-лиги, и этот механизм уже начал давать свои плоды. Так, уже заканчиваются реконструкции арен в Петропавловске и Кокчетаве. В прошлом году, когда я был в Кокчетаве, у нас состоялся деловой разговор с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым. Он пожал мне руку и сказал, что они точно сделают полную реконструкцию стадиона. Слово свое сдержал.

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— Уровень турнира просел за последние годы?

— Если говорить о громких именах в составах клубов-лидеров, наверное, так может действительно показаться. Но прежде всего это связано с изменениями структуры финансирования профессиональных клубов со стороны государства. Они теперь должны более разумно тратить деньги, в том числе проводить селекцию среди местных, а не везти дорогих легионеров.

В какой-то момент по результатам в еврокубках Казахстан немного просел. Ведь еще недавно «Астана» являлась постоянным участником групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы, даже выходила в весеннюю стадию. В группу также попадали и другие команды: «Кайрат», «Шахтер».

Но сейчас опять наблюдается подъем, это очевидно. «Астана» вновь пробилась в групповую стадию еврокубков. «Актобе» и «Тобол» неплохо выступили в квалификации и при определенном везении тоже могли встретить еврокубковую осень, — сказал Шох «СЭ».

Чемпионат Казахстана занимает 34-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Лига опустилась на 7 позиций за последние три сезона.

Футбол
Рохус Шох
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