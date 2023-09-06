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Шох: «Ордабасы», «Астана», «Тобол» не боролись бы за выживание в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох в интервью «СЭ» оценил шансы «Ордабасы» на чемпионство.

— Похоже, в этом сезоне будет новый чемпион?

— У «Ордабасы» сейчас очень серьезный отрыв в очках, но я бы пока еще не списывал конкурентов со счетов. Та же «Астана» сделала большую ставку на квалификацию еврокубков, поэтому где-то в чемпионате недосчиталась очков. По той же причине были незапланированные потери и у «Актобе». Радует болельщиков своей игрой «Кайрат». Сейчас это молодая команда, делающая ставку на собственных воспитанников. Это стало возможным благодаря тому, что собственник клуба Боранбаев в свое время построил великолепную инфраструктуру и для главной команды, и для академии. В России, наверное, только Галицкий в Краснодаре может похвастать условиями лучше. Эта системная работа дает плоды сегодня, «Кайрат» довольно успешно играет за счет своих воспитанников.

Резюмируя — у «Ордабасы» отличный плацдарм для борьбы за чемпионство, но вся борьба впереди. Отдельно отмечу, что еще год назад клуб испытывал серьезные финансовые проблемы, был бан от ФИФА на трансферы, хватало и других сложностей. Аким не бросил клуб, помог погасить долги, пригласил нового руководителя, известного на юге Казахстана предпринимателя Бауыржана Абдуаитова, который ранее построил две современные тренировочные базы со множеством натуральных и искусственных полей в Шымкенте и Туркестане. Аким ему доверил клуб, и вот результат — «Ордабасы» главный претендент на золото.

Магомед Адиев. «При Адиеве игроки сборной Казахстана понимают: можем победить любого!» Интервью Рохуса Шоха

— За какое место боролся бы «Ордабасы» в РПЛ?

— Такие прогнозы всегда сложно давать, ведь существует слишком много факторов, которые следует учитывать. Конечно, у грандов РПЛ куда более серьезные бюджеты, но при определенных условиях «Ордабасы», «Астана» и те же «Актобе» и «Тобол» были бы конкурентоспособны и выступили бы достойно. За выживание бы точно не боролись, — сказал Шох «СЭ».

После 20 матчей «Ордабасы» с 49 очками лидирует в чемпионате Казахстана, опережая «Актобе», занимающий второе место, на 8 очков.

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ФК Ордабасы
ФК Тобол
Рохус Шох
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