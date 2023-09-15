Зуев подписал контракт с «ИМТ Белград»

Спортивный директор «ИМТ Белград» Предраг Говедарица рассказал, что экс-игрок «Крыльев Советов» Александр Зуев перешел в белградский клуб.

«Да, уже перешел к нам. Подписали контракт. Переговоры шли долго, но самое главное — Александр хотел поиграть в Европе. А сейчас чемпионат Сербии входит в число лучших десяти лиг УЕФА. «Црвена Звезда» играет в Лиге Чемпионов, ТСЦ — в Лиге Европы, «Чукарички» — в Лиге конференций. «Партизан» и «Войводина» в групповые этапы еврокубков не пробились, но все равно — хорошие команды.

Наш новобранец хотел играть в Европе — и, в принципе, это было нашим большим козырем. Трудовое соглашение Алекандра Зуева с ИМТ подписано на один год", — приводит Legalbet.kz слова Говедарицы.

Зуев на данный момент является свободным агентом. В прошлом сезоне футболист выступал за «Крылья Советов», которые покинул в связи с истечением срока контракта. Всего за самарский клуб 27-летний казах провел 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.