Шпилевский о Бердыеве: «У него совсем другое понимание футбола, я вырос в другом поколении»

Бывший главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский поделился мнением о работе Курбана Бердыева.

«После разговора с Курбаном Бердыевым я сразу понял, что у него совсем другое понимание футбола. Да, человек с большим опытом. Он очень эрудированный специалист. Однако я вырос в другом поколении. Можно понять, что игра в прессинг — это будущее. Тяжело было бы меня переубедить», — цитирует Шпилевского Meta-ratings.kz.

Шпилевский возглавлял «Кайрат» с 2019 по 2021 год. После ухода белорусского специалиста на его замену пришел Курбан Бердыев. Под его руководством команда завоевала Кубок Казахстана.