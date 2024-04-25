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Сегодня, 22:10

Шпилевский о Бердыеве: «У него совсем другое понимание футбола, я вырос в другом поколении»

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Бывший главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский поделился мнением о работе Курбана Бердыева.

«После разговора с Курбаном Бердыевым я сразу понял, что у него совсем другое понимание футбола. Да, человек с большим опытом. Он очень эрудированный специалист. Однако я вырос в другом поколении. Можно понять, что игра в прессинг — это будущее. Тяжело было бы меня переубедить», — цитирует Шпилевского Meta-ratings.kz.

Шпилевский возглавлял «Кайрат» с 2019 по 2021 год. После ухода белорусского специалиста на его замену пришел Курбан Бердыев. Под его руководством команда завоевала Кубок Казахстана.

Источник: Meta-ratings.kz
Футбол
ФК Кайрат
Алексей Шпилевский
Курбан Бердыев
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