Российско-китайский бренд Evolute частично рассекретил третью модель

Велофестиваль 2022 в Москве стал площадкой для публичной премьеры модельного ряда компании «Моторинвест», планирующей выпускать электромобили под брендом Evolute. Фотоотчет о мероприятии компания опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

Две модели из трех, седан i-Pro и кроссовер i-Joy, были рассекречены ранее, в то время как Evolute i-Jet показан впервые. Как и ожидалось, это клон китайского премиум-кроссовера Seres SF5 образца 2019 года, известного также под именем Huawei Smart Selection SF5. Модель, близкая по габаритам к кроссоверам BMW X3 и Mercedes-Benz GLC, может оснащаться как чисто электрической силовой установкой с одним или двумя электродвигателями, так и гибридным приводом с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, работающим на подзарядку тяговой батареи.

Технические параметры российской версии i-Jet не раскрываются, но известно, что флагманский кроссовер выйдет на рынок в начале будущего года. Старт продаж более доступных Evolute i-Pro и i-Joy намечен уже на нынешнюю осень.