Опасны ли опавшие листья для автомобиля осенью? Советы эксперта

Опавшие листья — это очень красиво, но в некоторых случаях вредно, а иногда даже небезопасно. Разбирается в этом автомобильный эксперт Дмитрий Юрасов.

Середина осени — непростое время, во всяком случае в средней полосе: переобуваться в зимние шины еще рано, но ночью уже бывают заморозки, и покрышки, что называется, дубеют. И даже при плюсовых температурах есть реальный шанс «поскользнуться»: попробуйте резко затормозить на опавшей листве, щедро смоченной дождями, — и вы поймете, что это почти то же самое, что и лед. Исследования, проведенные специалистами компании Ford, показали, что коэффициент трения в этом случае все же в полтора-два раза выше, чем на голом льду, но ведь мало кому придет в голову выезжать на каток на летней резине. Поэтому, если вам приходится ездить по участкам дорог, проходящим поблизости от леса или парка, самое время освежить в памяти приемы зимней езды. Это значит — тормозить и поворачивать плавно, не срывать колеса в пробуксовку резкими нажатиями на акселератор, пользоваться торможением двигателем, переходя на пониженные передачи. И быть готовым к тому, что водитель попутного или встречного автомобиля еще не вспомнил об этих правилах.

Опавшая листва около дороги. Фото Global Look Press

Вторая проблема обусловлена ухудшением обзорности, которая осенью и так небезупречна из-за сокращения светового дня. Нужно иметь в виду, что листва налипает не только на стекла, но и на фары, мешая их эффективной работе, и время от времени очищать оптику. Кстати, подходя утром к заваленному листвой автомобилю, лучше смахнуть ее с ветрового стекла самому, не напрягая лишний раз стеклоочистители: дело не в экономии электроэнергии, а в том, что листья значительно снижают срок службы «дворников». Кроме того, зона очистки занимает не все стекло, и «слепые» участки зачастую ограничивают угол обзора, что тоже не лучшим образом сказывается на безопасности.

Не менее важный довод в пользу избавления от осенней красоты — санитарный аспект. Неубранная листва забивает воздухозаборники системы вентиляции, создавая «парниковый» эффект, а мелкие частицы проникают внутрь, быстро засоряя салонный фильтр и становясь питательной средой для размножения всевозможных микроорганизмов. Наиболее распространенные признаки этого — запотевающие стекла и запах плесени, который возникает при включении вентилятора отопителя.

Опасны ли листья, скопившиеся на машине? Фото Global Look Press

Наконец, речь может идти и о здоровье самого автомобиля, особенно если он снабжен люком в крыше. Листья и мусор могут вывести из строя механизм электропривода, а в особенно запущенных случаях — создать «компресс», который будет способствовать распространению коррозии и протечкам. Аналогичные процессы могут идти и под подкрылками, и в других потаенных местах кузова из-за забившихся дренажных отверстий — у каждой модели эти места свои, и они хорошо знакомы специалистам. И мы можем оставить их без значительного объема работы, просто вовремя смахивая с автомобиля опавшую листву.