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Сегодня, 16:30

Опасны ли опавшие листья для автомобиля осенью? Советы эксперта

Дмитрий Юрасов
Опавшие листья на автомобиле.
Фото Global Look Press
Опавшая листва около дороги.
Фото Global Look Press
Опасны ли листья, скопившиеся на машине?
Фото Global Look Press
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Опавшие листья — это очень красиво, но в некоторых случаях вредно, а иногда даже небезопасно. Разбирается в этом автомобильный эксперт Дмитрий Юрасов.

Середина осени — непростое время, во всяком случае в средней полосе: переобуваться в зимние шины еще рано, но ночью уже бывают заморозки, и покрышки, что называется, дубеют. И даже при плюсовых температурах есть реальный шанс «поскользнуться»: попробуйте резко затормозить на опавшей листве, щедро смоченной дождями, — и вы поймете, что это почти то же самое, что и лед. Исследования, проведенные специалистами компании Ford, показали, что коэффициент трения в этом случае все же в полтора-два раза выше, чем на голом льду, но ведь мало кому придет в голову выезжать на каток на летней резине. Поэтому, если вам приходится ездить по участкам дорог, проходящим поблизости от леса или парка, самое время освежить в памяти приемы зимней езды. Это значит — тормозить и поворачивать плавно, не срывать колеса в пробуксовку резкими нажатиями на акселератор, пользоваться торможением двигателем, переходя на пониженные передачи. И быть готовым к тому, что водитель попутного или встречного автомобиля еще не вспомнил об этих правилах.

Опавшая листва около дороги. Фото Global Look Press
Опавшая листва около дороги.
Фото Global Look Press

Вторая проблема обусловлена ухудшением обзорности, которая осенью и так небезупречна из-за сокращения светового дня. Нужно иметь в виду, что листва налипает не только на стекла, но и на фары, мешая их эффективной работе, и время от времени очищать оптику. Кстати, подходя утром к заваленному листвой автомобилю, лучше смахнуть ее с ветрового стекла самому, не напрягая лишний раз стеклоочистители: дело не в экономии электроэнергии, а в том, что листья значительно снижают срок службы «дворников». Кроме того, зона очистки занимает не все стекло, и «слепые» участки зачастую ограничивают угол обзора, что тоже не лучшим образом сказывается на безопасности.

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Не менее важный довод в пользу избавления от осенней красоты — санитарный аспект. Неубранная листва забивает воздухозаборники системы вентиляции, создавая «парниковый» эффект, а мелкие частицы проникают внутрь, быстро засоряя салонный фильтр и становясь питательной средой для размножения всевозможных микроорганизмов. Наиболее распространенные признаки этого — запотевающие стекла и запах плесени, который возникает при включении вентилятора отопителя.

Опасны ли листья, скопившиеся на машине? Фото Global Look Press
Опасны ли листья, скопившиеся на машине?
Фото Global Look Press

Наконец, речь может идти и о здоровье самого автомобиля, особенно если он снабжен люком в крыше. Листья и мусор могут вывести из строя механизм электропривода, а в особенно запущенных случаях — создать «компресс», который будет способствовать распространению коррозии и протечкам. Аналогичные процессы могут идти и под подкрылками, и в других потаенных местах кузова из-за забившихся дренажных отверстий — у каждой модели эти места свои, и они хорошо знакомы специалистам. И мы можем оставить их без значительного объема работы, просто вовремя смахивая с автомобиля опавшую листву.

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