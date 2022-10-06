Iran Khodro: новая надежда российского авторынка

Ведущий иранский автопроизводитель всерьез намерен закрепиться в России. Чтобы оценить его шансы на успех, перелистаем 60-летнюю историю бренда.

IKCO Paykan.

Действительно, компания, чье название переводится просто как «Иранский автомобиль», старше нашего АвтоВАЗа. Она была основана в августе 1962 года, а к 1970-му, когда с конвейера в Тольятти сошла первая «копейка», Iran Khodro (IKCO) уже выпускала легковой автомобиль Paykan (в переводе с фарси — «Стрела»). Правда, поначалу машины собирали из готовых комплектов, приходивших из Англии: модель, разработанная компанией Rootes, была наиболее известна в Европе как Hillman Hunter. Она имела классическую заднеприводную компоновку и немного более солидные габариты, чем наш ВАЗ-2101, но была компактнее «Волги», с которой ее роднила рессорная задняя подвеска (при этом впереди стоял передовой по тем временам McPherson). Верхнеклапанный бензиновый двигатель рабочим объемом 1,7 литра развивал 66 л. с., альтернативой четырехдверному кузову седан были универсал, двухдверное купе и пикап, выпуск которого продолжался до 2015 года.

IKCO Samand.

Однако еще в 1967 году Rootes оказался поглощенным корпорацией Chrysler, которая, в свою очередь, в 1978-м перепродала его альянсу Peugeot-Citroen, и это определило дальнейшую судьбу Iran Khodro. В 2001 году Paykan получил преемника в лице переднеприводной модели Samand, которая представляла собой перелицованный Peugeot 405, он же Peugeot Pars в иранской спецификации. Справедливости ради заметим, что к тому времени АвтоВАЗ выпускал уже второе поколение своей «Самары», то есть иранцы оказались в какой-то степени в роли догоняющих. Впрочем, Samand был все же автомобилем более высокого класса, в чем мы смогли убедиться сами: еще до нашествия китайцев Iran Khodro пыталась продавать свои автомобили в России, и тогда они позиционировались как нечто среднее между импортными моделями и дешевыми «нашемарками». Автомобиль трудно было назвать беспроблемным, но иранцы упорно доводили его до ума, и производные от «Саманда» с названиями Dena и Soren выпускаются по сей день.

Tondar 90.

В отличие от российского автогиганта, IKCO никогда не клал все яйца в одну корзину: параллельно с производством автомобилей под собственным брендом он занимался сборкой французских моделей. Например, когда в 2006 году в салонах наших дилеров появились недорогие седаны Peugeot 206, далеко не всем было известно, что это машины иранской сборки. Сотрудничала компания также с Renault (Tondar 90 не что иное, как Logan первого поколения), с Suzuki (Grand Vitara) и с китайской Haima, но после очередной волны санкций многие партнеры ушли из Ирана — знакомая ситуация, не правда ли? Разница в том, что персидский производитель, обладающий куда большей самостоятельностью, чем наш, давно локализовал импортные платформы, такие как PSA PF1, ведущая историю от того самого Peugeot 206. Иранцы переименовали ее в IKP1 и положили в основу целого семейства моделей, одна из них называется Tara.

IKCO Tara.

IKCO Tara стал одним из немногих заметных экспонатов августовского автосалона в Москве и своего рода заявкой Ирана на возвращение на российский рынок. Компания не делает тайны из того, что седан, габаритами немного превосходящий «Ладу Весту», является техническим клоном моделей Peugeot 301 и Citroen C-Elysee, когда-то продававшихся в России, хотя родство маскируют оригинальные наружные панели кузова и своя оптика. Интерьер перекроен не так серьезно, но дополнен мультифункциональным рулевым колесом, семидюймовым мультимедийным дисплеем и кнопкой запуска двигателя. Сам мотор тоже прежний, 113-сильный 1,6-литровый атмосферник, коробка передач может быть как механической, так и автоматической шестиступенчатой (помнится, у Peugeot 301 был старый четырехступенчатый «автомат»). Есть и электрическая версия «Тары», но о главном, то есть о цене, пока не говорят.

IKCO Rira.

Большие надежды иранцы возлагают на новейший кроссовер IKCO Rira, построенный на той же платформе IKP1: это уже оригинальная разработка с почти стопроцентной локализацией, близкая по многим параметрам к уходящей Lada Xray. Но, пожалуй, интереснее для нас был бы седанчик Runna, представляющий собой вариацию того же Peugeot 206, производящуюся с 2010 года. На российском рынке не осталось бюджетных моделей, кроме вазовской «Гранты», аналогом которой является Runna, доступная на домашнем рынке с «автоматом», а ведь именно его нам сейчас так не хватает. Китайские производители, судя по всему, не готовы играть на бюджетном поле — может быть, положение спасут не столь амбициозные автомобилестроители из дружественного Ирана?