Зимние шины: топ-5 новинок сезона-2022/23

Шинный рынок России переживает непростые времена: свежих моделей в продаже очень мало, почти все очень дорогие, и на пять покрышек — ни одного шипа.

Maxxis Premitra Snow WP6 SUV.

Конечно, не стоит думать, что в магазинах совсем нет шипованных покрышек, но они знакомы нам по предыдущим сезонам, а на сей раз все производители будто бы сговорились вывести на рынок только фрикционные новинки. Самая доступная из них, от тайваньского бренда Maxxis, представляет собой новую модификацию покрышки Premitra Snow WP6 образца 2019 года, адаптированную для кроссоверов и внедорожников. Она относится к так называемому европейскому типу шин, предназначенных для мягкой зимы, и типичный для подобных покрышек направленный V-образный рисунок протектора практически не изменился, но каркас усилен, а ассортимент типоразмеров расширен. «Липучки» 17-дюймовой размерности со скоростным индексом H (до 210 км/ч), подходящие для многих кроссоверов, можно найти в пределах 7 тысяч рублей за штуку, цена 19-дюймовых покрышек с индексом V (240 км/ч) зашкаливает за 10 тысяч.

Pirelli Scorpion Winter 2.

Как минимум вдвое дороже в сравнимых размерностях свежая модель итальянских шинников, также адресованная владельцам кроссоверов, а в топовых 22-дюймовых вариантах стоимость нового «Скорпиона» с «антипрокольной» технологией Runflat достигает 60 тысяч рублей за штуку. По сравнению с покрышкой предыдущего поколения блоки протектора стали крупнее, рабочая площадь прорезей-ламелей выросла на 20 процентов, а их 3D-дизайн обеспечивает сохранение эффективности даже при серьезном износе. Что же касается дизайна протектора, он позаимствован у «легковой» покрышки Cinturato Winter 2, как и в случае с Maxxis, да и назначение шин схоже — мягкая европейская зима без сильных морозов, когда приоритетами являются «асфальтовые» свойства, ездовой комфорт, экономичность и высокий ресурс.

Nokian Hakkapeliitta R5.

Иное дело — новинка от авторитетного финского бренда: это настоящая скандинавская покрышка не только по «национальности», но и в плане потребительских качеств. В лаконичном рисунке протектора с выраженными плечевыми зонами используются сдвоенные шашки Double Block Grip, блоки стали мельче по сравнению с моделью-предшественницей Hakkapeliitta R3, а их количество, соответственно, выросло. Гуще стала и сетка ламелей с упомянутым 3D-эффектом, но главная изюминка — частицы Arctic Grip третьего поколения, введенные в состав резиновой смеси. Их состав производитель держит в секрете, но утверждает, что они играют роль микрошипов, которые цепляются за лед, обеспечивая сцепление в самых суровых условиях. R5 предлагается как в легковой модификации, так и в версии SUV, цены колеблются от 7,5 тысячи рублей за самую скромную 14-дюймовую покрышку для вазовской «Гранты» с индексом скорости R (170 км/ч) до заоблачных 50-70 тысяч за 22-дюймовую резину для монстров вроде Lamborghini Urus. Но даже в самых солидных размерах максимальный скоростной индекс — Т (190 км/ч), что является еще одним признаком скандинавской фрикционки.

Nokian Hakkapeliitta CR4.

Ощутимо скромнее диапазон типоразмеров другой финской покрышки: несколько вариантов с посадочным диаметром от 15 до 17 дюймов по ценам от тех же 7,5 до 17 тысяч рублей. Ведь это коммерческая модель, предназначенная для легких грузовиков и фургонов типа «Газели», и акценты здесь свои — ресурс, грузоподъемность, низкое сопротивление качению. Технологии в этом случае попроще, но присутствуют и направленный рисунок протектора MultiTouch, и ламели, блокирующиеся под поперечной нагрузкой для лучшей управляемости. Извилистые канавки должны препятствовать аквапланированию и слэшпленингу, то есть всплыванию в снежно-грязевой каше, по центру проходит сплошная дорожка, улучшающая устойчивость.

Matador Nordicca Van.

Чуть более бюджетной альтернативой коммерческой «Хакке» может стать свежая модель словацкого бренда, принадлежащего компании Continental. Покрышка, призванная сменить Matador MPS 530 Sibir Snow Van, имеет не особенно продвинутый дизайн протектора с продольными канавками, что выдает ее принадлежность к европейскому типу. Выбор типоразмеров довольно широк, и теоретически можно переобуть в Matador не только «Газель», но и, к примеру, УАЗ «Патриот», потратив чуть больше 40 тысяч рублей. Однако едва ли покрышки поразят владельца вездеходными качествами, поэтому, возможно, стоит предпочесть шины, так сказать, второй свежести, уже успевшие принять участие в независимых тестах. Несомненный плюс приобретения новой модели — уверенность в том, что резина не хранилась на протяжении десятка лет в сомнительных условиях, хотя при желании дату выпуска всегда можно узнать по маркировке на боковине.