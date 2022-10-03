Представлен российский кроссовер за 34 миллиона рублей

В Москве состоялась долгожданная премьера новой модели бренда Aurus cо строгим именем Komendant. Он оказался дешевле «Сената».

Aurus Komendant.

Komendant можно назвать горячей новинкой с некоторой натяжкой, ведь планы выпуска суперкроссовера были озвучены еще в 2015 году. Тогда даже появились изображения автомобиля, не имеющие почти ничего общего с окончательным вариантом, и был назван ориентировочный срок начала выпуска — середина 2020 года. С тех пор дату несколько раз переносили, и в 2020-м были готовы только прототипы, неоднократно попадавшие в объективы фотошпионов в ходе испытаний. К тому времени было известно лишь, что новинка будет широко унифицирована с седаном Aurus Senat, который, как известно, имеет гибридный силовой агрегат и полноприводную трансмиссию. Правда, судя по фото и патентным изображениям, колесную базу кроссовера сделали короче, чем у «Сената», но точных цифр не было.

Aurus Komendant.

Ясность появилась в январе нынешнего года, когда модель с индексом 4124 получила в Росстандарте одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Действительно, модульную платформу ЕМП укоротили для «Коменданта» на 20 сантиметров, то есть база составила 3100 мм, а габаритная длина — 5380 мм. По этим параметрам автомобиль весьма близок к американскому Cadillac Escalade, как и по ширине (2004 мм), но по высоте (1820 мм) он больше похож на англичанина Rolls-Royce Cullinan, ведь у обоих — не рама, а несущий кузов. Собственно, как раз из-за родства с легковым седаном Komendant корректнее называть кроссовером, нежели внедорожником: привод на передние колеса здесь подключается многодисковой муфтой, подвеска всех колес — независимая, и даже покрышки имеют «сенатскую» размерность 255/55 R20. Но здесь, в отличие от родственного седана, стоят не пружины, а пневмоэлементы, позволяющие изменять дорожный просвет, хотя и в скромном диапазоне, 215-260 мм.

Aurus Komendant.

Кроме того, наш суперкроссовер роднит с «Роллс-Ройсом» отсутствие третьего ряда сидений. Как и у «Сената», в салоне установлено четыре роскошных раздельных кресла с электрическими регулировками, сзади имеются персональное управление микроклиматом, мультимедийные экраны и прочие удобства. Задние сиденья не складываются, то есть перевезти в багажнике холодильник не получится, и буксировка прицепа не предусмотрена, а грузоподъемность составляет смехотворные для такой машины 260 кг. Очевидно, это продиктовано стремлением вписать максимальную полную массу в 3,5 тонны, иначе водителю придется открывать «грузовую» категорию С, ведь снаряженная масса «Коменданта» — 3235 кг в небронированном варианте. Для сравнения: рамный восьмиместный Cadillac Escalade с 6,2-литровым двигателем V8 весит 2,7 тонны.

Aurus Komendant.

Под капотом всех «Аурусов» стоит 4,4-литровая турбированная «восьмерка» мощностью 598 л. с., работающая в паре с девятиступенчатым «автоматом», в который встроен 63-сильный электромотор. При всем внешнем сходстве с седаном внедорожник практически не имеет с ним общих наружных кузовных панелей, даже головные фары у него свои, — хотя при таких тиражах и ценах в принципе каждый экземпляр может иметь оригинальный дизайн. А цены эти будут начинаться от 33,7 миллиона рублей против 36,6 миллиона базовой цены «Сената», что приятно удивляет даже при общем более чем солидном уровне. Ведь Komendant ничуть не проще, а, напротив, сложнее, хотя бы за счет пневмоподвески, а добротный интерьер — практически общий, за исключением нюансов. Правда, у тех избранных, кто уже ездит на «Сенатах», качество его отделки порой вызывает нарекания, как и работа инновационного «автомата», но будем надеяться, что детские болезни уже излечены.

Aurus Komendant.

Первые серийные «Коменданты» будут собраны в Елабуге до конца года, продажи начнутся в начале 2023-го, когда российский рынок будет окончательно зачищен от недружественных конкурентов.