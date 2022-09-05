Саночница Иванова заявила, что не получила призовые за этапы Кубка мира

Российская саночница Татьяна Иванова до сих пор не получила призовые от Международной федерации санного спорта (FIL) за выступления на этапах Кубка мира в прошлом сезоне.

«Я до сих пор не получила призовые за прошлый сезон, — цитирует Иванову ТАСС. — Как я понимаю, проблема заключается в переправке денег через границу, мы раньше всегда получали их наличными. Но мы все продолжаем надеяться, что призовые до нас когда-нибудь дойдут».

Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин заявил, что призовые от FIL за прошлый сезон пока не получил ни один отечественный саночник.

В сезоне-2021/22 российские спортсмены 11 раз занимали призовые места на этапах Кубка мира. Иванова на этапе Кубка мира в Сигулде стала третьей в классической гонке и первой в спринте.