Саночница Иванова заявила, что не получила призовые за этапы Кубка мира

5 сентября, 10:44
Российская саночница Татьяна Иванова до сих пор не получила призовые от Международной федерации санного спорта (FIL) за выступления на этапах Кубка мира в прошлом сезоне.
«Я до сих пор не получила призовые за прошлый сезон, — цитирует Иванову ТАСС. — Как я понимаю, проблема заключается в переправке денег через границу, мы раньше всегда получали их наличными. Но мы все продолжаем надеяться, что призовые до нас когда-нибудь дойдут».
Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин заявил, что призовые от FIL за прошлый сезон пока не получил ни один отечественный саночник.
В сезоне-2021/22 российские спортсмены 11 раз занимали призовые места на этапах Кубка мира. Иванова на этапе Кубка мира в Сигулде стала третьей в классической гонке и первой в спринте.