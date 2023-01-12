Саночник Павличенко провел первую тренировку после тяжелой травмы

Главный тренер сборной России Сергей Чудинов сообщил, что двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко, получивший разрыв сухожилия на сентябрьском сборе в Сочи, уже присоединился к команде и провел первую тренировку.

«Семен приехал на январский сбор команды в Сочи и сегодня принял участие вместе со всеми в первой тренировке. Он стартовал с шестого виража, потому что было непонятно, как поведет себя стопа. Семен пока чувствует определенный дискомфорт, но ему уже можно тренироваться после того, как физиотерапевт наложил хороший тейп. Мы переживали, как Семен будет тормозить, но все нормально, он катается», — приводит слова Чудинова ТАСС.

Также 31-летний Павличенко является двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионата мира и шестикратным чемпионом Европы. На Олимпиаде 2022 года в Пекине спортсмен занял 10-е место в личном турнире.