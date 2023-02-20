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Санный спорт

Сегодня, 17:54

Саночник Репилов готов выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе

Виталий Косик
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира по санному спорту россиянин Роман Репилов заявил, что он готов выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Для меня очень важно выступать под российским гимном и флагом, хотя прекрасно понимаю, что спортивный век короток, а карьера недолговечна. Поэтому я готов выступать и под нейтральным флагом, потому что все остальные знают откуда я, мои имя и фамилию никто не поменял. Я думаю, что, когда мы вернемся, должно быть все нормально», — приводит слова Репилова ТАСС.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/17095937
Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Роман Репилов
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