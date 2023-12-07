Бабанин будет биться с Джонсоном в главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Сегодня, 21:25
Российский боксер Максим Бабанин встретится с американцем Кевином Джонсоном в главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Челябинске, сообщает РЕН ТВ.
В соглавном бою будут биться россиянин Павел Шульский и американец Джейсон Гаверн.
В других поединках Эдгар Гукасян (Россия) подерется с Джемини Рамирезом (США), а соперником Игоря Свиридченкова (Россия) станет Питер Добсон (США).
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске пройдет 15 декабря. Все поединки пройдут по правилам бокса. Они будут длиться четыре раунда по три минуты.