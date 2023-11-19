Штырков: «В подготовке к бою с Минеевым отдал последние капли — я выжат досуха физически и ментально»

Российский боец Иван Штырков рассказал, что из-за усталости хочет взять паузу в поединках и тренировках. По его словам, он отдал все силы в подготовке к бою с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Сейчас не могу сказать, когда состоится бой с Минеевым по ММА. Хочу приехать домой и выдохнуть. Возможно, взять паузу от всего этого — даже не от тренировок. Люди просто не понимают, что значит быть медийным человеком, когда перед боями берут интервью, в течение подготовки. Я отношусь к этому серьезно и не говорю абы что. Всегда высказываюсь с душой и, бывает, очень откровенно. Это часть моей работы, я стараюсь делать ее на сто процентов. Вся эта пресс-движуха забирает много сил. Минеев — один из известнейших бойцов, его медийность тоже давит. Стараемся как можем, но сил уже не остается. В подготовке к бою с Минеевым я отдал последние капли — я выжат досуха физически и ментально», — приводит «РБ Спорт» слова Штыркова.

В ночь на 19 ноября Минеев победил Штыркова единогласным решением судей в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Поединок прошел по правилам кикбоксинга в формате трех раундов по три минуты.

Ранее в команде Минеева рассказали, что реванш между Минеевым и Штырковым состоится летом 2024 года.