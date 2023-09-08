Бурматов высоко оценил свою готовность к бою против Апсита

Российский боец Денис Бурматов показал, как готовится к предстоящему поединку с кикбоксером Вадимом Апситом в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я в замечательно форме. Недавно боксировал в августе, где одержал досрочную победу. Прошел месяц, и я готов к следующему бою. Безусловно, он будет опаснее в этот раз. Но мы будем к этому готовы. Мы смотрели его бои, анализировали. У нас было время подготовиться», — приводит слова Бурматова «Рен ТВ».

Поединок Бурматова и Апситом по правилам кикбоксинга состоится 15 сентября в Элисте в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».