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Бойцовский клуб РЕН ТВ

17 марта, 18:32

Садоков — о поединке между Романовым и Хрисановым: «Схватка рукопашников с разным прошлым»

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Спортивный комментатор Александр Садоков высказался о предстоящем поединке между Сергеем Романовым и Сергеем Хрисановым.

«Хрисанов — это чемпион России по кудо. Это очень серьезное звание, особенно с учетом позиций, которые российское кудо занимает в мире. Это очень жесткий вид спорта, где дерутся настоящие мужики, там требуется очень серьезный уровень бойцовской и ментальной подготовки. Поэтому Хрисанов  это очень техничный и жесткий оппонент, тоже, кстати, выступающий в MMA. Это будет схватка двух рукопашников с разным прошлым»,  приводит слова Садокова РЕН ТВ. 

Бой Романова с Хрисановым состоится 29 марта в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В своей карьере 34-летний Романов одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету Хрисанова 6 побед и 2 поражения.

Источник: РЕН ТВ
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