15 сентября в Элисте (Россия) в главном бою Владимир Минеев подерется с Рафаэлем Карвальо в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок пройдет по правилам кикбоксинга. В соглавном бою сойдутся Владислав Туйнов и Ли Ху, известный как Большой Дьявол. Начало турнира — 23.00 по московскому времени. Ориентировочное время начала главного боя — 00.00 мск.

Основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 сентября

Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

Владислав Туйнов — Ли Ху

Анастасия Янькова — Янь Юйсинь

Денис Бурматов — Вадим Апсит

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В прямом эфире турнир покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляция — в 23.00 по московскому времени.