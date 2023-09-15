Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 12:00

Минеев — Карвальо и другие бои: время начала и прямая трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Минеев подерется с Карвальо на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Минеев.
Фото Павел Волков, Известия
Telegram Дзен

15 сентября в Элисте (Россия) в главном бою Владимир Минеев подерется с Рафаэлем Карвальо в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок пройдет по правилам кикбоксинга. В соглавном бою сойдутся Владислав Туйнов и Ли Ху, известный как Большой Дьявол. Начало турнира — 23.00 по московскому времени. Ориентировочное время начала главного боя — 00.00 мск.

Основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 сентября

Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

Владислав Туйнов — Ли Ху

Анастасия Янькова — Янь Юйсинь

Денис Бурматов — Вадим Апсит

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В прямом эфире турнир покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляция — в 23.00 по московскому времени.

Анастасия Янькова
Владимир Минеев
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Никого не призываю уезжать из России. Может, я тоже хочу уйти в какой-то другой клуб». Откровенный Карпин после матчей сборной
«Ничто не должно покупаться ценой предательства». Звездная фигуристка пристыдила Литву
Лавров заявил о заговоре вокруг российско-украинских переговоров
СМИ сообщили об отправке боевиками ВСУ пленных на минное поле
Для участия в спецоперации добровольцами записались 300 тыс. человек
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минеев — Карвальо и бои Яньковой и Туйнова: расписание турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»