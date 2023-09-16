Тактаров — о Минееве: «Он яркая личность, неординарный человек»

Российский боец Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» победу россиянина Владимира Минеева над экс-чемпионом Bellator в среднем весе бразильцем Рафаэлем Карвальо на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Владимиру я желаю только успехов. Он у нас яркая личность на фоне всех остальных. Он неординарный человек по своим решениям, поступкам. Желаю ему успехов на пути, который он себе поставил. Как отношусь к возможному бою Минеева со Штырковым? Будет очень хороший бой. Мне очень нравится этот матчмейкинг. Это будет интересно», — сказал Тактаров корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Минеев нокаутировал Карвальо во втором раунде. Бой по правилам кикбоксинга проходил 15 сентября в Элисте.

33-летний россиянин одержал 19-ю победу в карьере. Также на его счету одно поражение и одна ничья. У 37-летнего бразильца теперь 22 поединка, 16 побед и 6 поражений.