Минеев: «Карвальо по сравнению со Штырковым — опаснейший парень»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев высказался насчет потенциального боя по кикбоксингу против Ивана Штырова.

— Как будут выглядеть твои следующие два месяца?

— Хороший вопрос. Будут выглядеть как два месяца у рядового служащего на СВО.

— Просто планируется же бой со Штырковым в ноябре.

— Я слышал об этом, планируется. Пока мне придут и не скажут, что все, готово, этот товарищ согласен, контракты с ним подписаны — мы включаемся в игру. Пока этого нет, я живу по своему плану.

— А где пройдет подготовка на возможный бой с ним?

— Я предлагаю дождаться утвердительного ответа и уже от этого строить планы. На каком этапе эта информация настигнет, вот тогда от этого буду строить дальше планы. Может часть [подготовки] пройдет в Донецкой Народной Республике. Может опять получиться как-то выпросить отпуск, хотя я не очень понимаю, как это может быть. Поэтому пока что не загадываю. Я просто знаю, что с этим есть сложности.

— К этому бою [против Карвальо] ты готовился ровно месяц. Хватит ли такого срока, чтобы основательно подготовиться на Штыркова? Или нужно больше времени?

— А может быть и меньше, исходя из того, что я видел. В последний раз Ваня вообще ничего не показал — в последнем бою. По сравнению с ним Карвальо — опаснейший парень. Ну, объективно, если исходить из функционального состояния на данный момент и тактико-технического [аспекта] этих двух ребят. Это можно чисто субъективное мнение.

15 сентября в Элисте на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Минеев нокаутировал экс-чемпиона Bellator в среднем весе бразильца Рафаэля Карвальо. Бой проходил по правилам кикбоксинга.