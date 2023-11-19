Штырков: «После боя с Минеевым гудят ребра»

Российский боец Иван Штырков рассказал о своем состоянии после боя с Владимиром Минеевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«С Романкевичем сразу было понятно, что отбито. Сейчас пока на адреналине, но чуть ребра гудят. А так никого урона не ощущаю. Давайте не будем забывать, что Романкевич 195 сантиметров ростом — держать дистанцию от его лоукиков было сложно, нужно прям отбегать. С Владимиром мы почти одного роста — пять сантиметров роли не играют. Мне лучше удавалось защищаться и разрывать дистанцию. Он прекрасно понимал, что это мое слабое место. Возможно, у него что-то не получалось», — приводит «РБ Спорт» слова Штыркова.

В ночь на 19 ноября Минеев победил Штыркова единогласным решением судей в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Поединок прошел по правилам кикбоксинга в формате трех раундов по три минуты.

Ранее стало известно, что реванш между Минеевым и Штырковым состоится летом 2024 года.