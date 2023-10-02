Тиктокер Ершов может провести реванш с Александром Емельяненко

Блогер Евгений Ершов заявил, что проведет реванш с тяжеловесом Александром Емельяненко.

«Саша сейчас восстанавливается, и я общался с Бурчаком (менеджер Емельяненко. — Прим. «СЭ»). Скорее всего, будет реванш. По-любому [реванш] будет, поэтому я хочу, чтобы с радостью Александр Емельяненко уже побил меня, а не что-то там сделал, кимуру и так далее», — сказал Ершов «СЭ».

«По каким правилам? По тем же. В любом случае ММА. Если предложат по рукам, то я выйду по рукам. Предложат ММА — выйду по ММА. Если бокс, то бокс. Даже если предложат греко-римскую борьбу, то я выйду. Я не тот человек, который выбирает условия».

В первом поединке, который состоялся в мае 2023 года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», Емельяненко победил Ершова болевым приемом на руку.