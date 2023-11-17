Трояновский назвал преимущество Минеева над Штырковым

Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от поединка между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

«Минеев — базовый кикбоксер. Но я не понимаю, в какой он сейчас находится форме. Он был в зоне СВО, и я не могу знать, получалось у него там тренироваться или нет. Бой будет по правилам кикбоксинга, так что, думаю, небольшое преимущество у него есть», — цитирует Трояновского «Газета.Ru».

Поединок Минеева с Штырковым пройдет 18 ноября в Сочи в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Турнир начнется в 20.00 по московскому времени.