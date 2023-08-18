18 августа, российский тяжеловес из ММА Вячеслав Дацик и бывший стронгмен Оли Томпсон встретятся в рамках боксерского турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой ожидается — не раньше 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Прямой эфир боя бесплатно можно посмотреть на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

Дацик в своей карьере участвовал только в 15 боях (7 побед и 8 поражений). В крайнем поединке, который состоялся в июне 2023-го, 43-летний боксер проиграл Галымжану Жасланову на турнире Ural FC и Naiza.

Томпсон пришел в ММА в 2009 году, за это время он провел 38 боев, в которых одержал 22 победы и 16 поражений. Весной этого года дрался с Алексеем Олейником на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Британец нокаутировал легендарного бойца уже в первом раунде.

Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»