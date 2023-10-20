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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 21:50

Якубов оценил свои шансы попасть в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный боец поп-MMA Ильяс Якубов отреагировал на слова промоутера Владимира Хрюнова, заявившего, что Ильяс отказался от контракта с UFC в пользу участия в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Не знаю, кто ему это сказал. UFC мне контракт не предлагал. В ОАЭ есть местная лига UAE Warriors, в которой мне могут дать шанс. Турниры этой организации довольно часто посещает Дана Уайт. Если здесь не получится, я думаю, в России можно два или три громких боя провести по MMA с хорошими крепкими соперниками. Мы сейчас делаем один шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед», — приводит слова Якубова MMA.Metaratings.ru.

Якубов следующий поединок проведет против Вячеслава Василевского 27 октября на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет по правилам бокса в MMA-перчатках.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/yakubov-ocenil-svoi-shansy-popast-v-ufc-296948/
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