«Ислам? Если Александру это поможет — буду только рад». Самый младший брат Емельяненко: здоровье АЕ, фингалы от Федора, Харитонов

Иван Емельяненко готовится к новому бою.

В мае 2023-го случилось то, что еще в 2022-м представить было ну очень сложно: Иван Емельяненко, самый младший из братьев Емельяненко, провел профессиональный бой. Он победил решением судей дзюдоиста Алексея Леденева. Бились по не совсем ясным правилам (наиболее точное определение — бокс в ММА-перчатках).

Летом у Ивана должен был состояться поединок с Антонио Силвой, который 12 лет назад побеждал Федора, а теперь проигрывает всем подряд. Но бой сорвался. Промоутер Владимир Хрюнов в качестве причины назвал укус кошки (пострадал Емельяненко). По словам менеджера Ивана, Никиты Бурчака, атака кошки действительно имела место, но бой сорвался не из-за этого, а из-за того, что староосколец был плохо готов.

Если кто-то подумал, что Иван, получив гонорар за победу над Леденевым, забросил спорт, тот ошибся. Новый бой Емельяненко запланирован на 27 октября — на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», соперник — Юрий Рябой, правила — разумеется, бокс в ММА-перчатках. Иван усердно готовится: ездил на сбор в Кисловодск, а сейчас находится в Москве, где тренируется в зале GM GYM (туда же ходит, например, экс-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко). Там мы с самым младшим Емельяненко и встретились.

Первым делом Иван упрекнул меня в дезинформации. Ранее я написал в телеграме, что он с Федором не общается. Иван уверяет: это не так.

— Зачем ты так написал? На самом деле-то мы с Федором общаемся, — сказал 35-летний мастер спорта по боевому самбо. — После того сбора [в Кисловодске], как мы с Кириллом Сидельниковым попали туда в первый раз (в 2005 году. - Прим. «СЭ»), я неоднократно с Федором на сборы ездил, пока не переехал в Питер. Даже уехав в Питер, мы все равно с Саней [Емельяненко] приезжали в Старый Оскол на сборы. Нет-нет, но в «Невском» в Старом Осколе работали.

— Это понятно. Я же не имел в виду, что 15-20 лет не общаетесь, а на данный момент.

— На данный момент общаемся. Конечно.

— То есть ты поздравлял его с днем рождения, а еще и лично ему написал?

— Позвонил, но у Феди обычно телефон выключен в его день рождения. Отправил СМС.

— Если уж мы переметнулись на тему Федора, такой вопрос меня интересовал: он дал интервью в начале июня, где сказал: «Надеюсь, Иван свою прошлую жизнь оставил и начал новую». А что за прошлая жизнь такая была, что он на это внимание обратил?

— Не знаю. Это вопрос к Федору.

— Это тогда так прозвучало, будто бы было что-то очень плохое.

— Я не знаю, что Федор имел в виду. Это к Федору вопрос.

— Тогда так спрошу: оставил ли ты прошлую жизнь и начал ли новую?

— Можно, наверное, так сказать: я начал новую жизнь после того боя.

— Еще он сказал: «Я не могу им ничем помочь». Имел в виду тебя и Александра. А тебе нужно помогать в чем-то?

— Нет. Все у меня отлично, все нормально.

— Как сейчас поживает Александр?

— Все отлично. Мы с ним созванивались, наверное, через неделю после его дня рождения (2 августа Александру исполнилось 42 года. - Прим. «СЭ»). Да, числа 10-го [августа] созванивались. А так, за все время, что он там находится, я ни разу с ним не разговаривал — кроме того раза. Мы с Александром общаемся, конечно, есть желание общаться, просто он там без телефона находится.

Александр Емельяненко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Пошел слух, что Александр ислам принял. Это так или нет? Мы все видели, что он без усов, будто бы даже покрасился в темный цвет — или это просто фильтры такие... И еще у него были четки.

— Да, четки электронные я тоже заметил. По поводу того, наложили тени или он покрасился... Это видео вышло после нашего с ним разговора. Принял Александр ислам или нет — он приедет и сам все расскажет.

— Ты не знаешь, как есть на самом деле?

— Нет. Все — для блага Александра. Если ему это поможет в дальнейшем, то, конечно, я был бы только рад.

— А ты сам православный?

— Я сам православный. Но для меня вообще не имеет значения — христианство или ислам. Бог един. Просто где-то есть небольшие предписания. В целом — Бог един же. Лишь бы на помощь пошло Александру.

По сравнению с тем видом, с которым он выходил на бой... мы же вместе были... Конечно, результаты есть, они налицо. Невооруженным глазом видно, что Александру все это помогает, пошло на помощь. Дай бог, чтобы он не запил после возвращения оттуда.

— А ты не пытался каким-то образом отговорить его тогда не выходить на бой? Или смысла особого не имело?

— Не имело смысла. Все говорят, что нельзя было его в таком состоянии выпускать на бой. Но, поверьте мне, у него состояние было бы еще хуже, если бы этого боя не было. Бой хоть где-то его придерживал, хоть на тренировки он начал ходить. Не было бы боя — все было бы намного печальнее.

— Он вернется в бои? И нужно ли это ему?

— Это решит сам Александр, а я думаю, что вернется.

— Насколько серьезные соперники нужны? Например, Харитонов? Все-таки Сергей — сильный профессиональный боец, хоть и возрастной.

— Александр быстро восстанавливает форму, быстро ее набирает. Это все будет зависеть от Александра. Если захочет, то и с Харитоновым выйдет и подерется. А если он продолжит образ жизни, который у него был до этого [до поездки в Ингушетию], то вряд ли вообще выйдет в клетку.

Иван Емельяненко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Харитонов каким тебе запомнился? Он же приезжал к вам в Старый Оскол. В вашей квартире даже жил какое-то время.

— Да, жили с ним вместе в одной квартире. Слушай, я к Сереге хорошо отношусь. У них с Александром и Федором если что-то произошло — это их личное, личная проблема, и я туда не лезу. Грубо говоря, если у Александра или Федора есть какие-то неприятели, какие-то ссоры — это не означает же, что я это должен на себя брать. У меня лично с Серым ничего не происходило. Хорошо к нему отношусь. Мы виделись с ним лет пять назад в Сочи. Я к нему подошел, поговорили.

— Он тебя узнал сразу?

— Да. Я тогда еще побольше был. Он-то к нам приезжал, не помню, какой год был...

— Скорее всего, это было в 2003-м.

— Получается, мне лет 15 было. Грубо говоря, в 15 лет я 60 кг весил. И потом, в какой-то момент, мой вес стал до 115 кг доходить...

— То есть ты весил больше, чем Федор?

— Максимум — 118 кг.

— И ты раскачанным был?

— Я не был толстым, в спортзал ходил заниматься. У нас у всех — у Александра, у меня, у Федора — фигура своеобразная. Не атлетичная, как, допустим, у Арнольда Шварценеггера, но мы не толстые. Плотные.

— У тебя максимальный жим какой был?

— 135 или 140 кг. Я делал на четыре раза.

— У вас Федор рекордсмен. 180 кг, по-моему.

— Да. Присед 180, жим 170... Когда мы были на сборах, мы занимались... Пацаны-легкоатлеты, которые ядро толкают, жим лежа делали, 150 кг у них на штанге висело. Мы рядом боксировали, боролись. Саня пораньше закончил заниматься и говорит: «Дай-ка я попробую». 150 он, наверное, раза на два-три сделал. С него пацаны-легкоатлеты подофигели. Говорят: «Блин, мы тут целыми днями тягаем и не можем вытянуть, а вы тут руки раскидываете и боретесь, а ты так легко сделал». А парни здоровые были, под два метра ростом.

— В спаррингах кто тебя бил сильнее — Федор или Александр?

— Александр. Федор легко работал.

— Чуть жалел?

— Да. Постоянно легко со мной работал.

— Считается, что Федор жестко работает. Видимо, к тебе у него был особый подход.

— Да, меня жалел.

— Бывали нокауты в печень или что-то такое?

— У меня — нет. Раз было — с Федей вышел побоксировал, а на следующий день просыпаюсь и вижу, что под одним и другим глазом фингалы. Федя увидел меня с утра, улыбнулся и говорит: «О, нормально вчера постояли». Я помню, еще с ног он тогда нормально засаживал. Я перекрывался, а он с одной и другой ноги. Вот и поднабил мне пару фингалов. Но это было один раз. В основном — легко работал.