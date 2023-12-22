Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 20:45

Яркий боксерский поединок и напряженная схватка по калмыцкой борьбе. Итоги фестиваля единоборств в Элисте

Отдел единоборств «СЭ»
В Элисте прошел вечер бокса «Стремись и побеждай».
Telegram Дзен
Как прошел большой спортивный вечер в Калмыкии.

Вечером 20 декабря на «Ойрат-Арена» в Элисте состоялся боксерский вечер «Стремись и побеждай», в событии которого встретились калмыцкий бриллиант Чингиз Натыров и Армен Атаев из Кисловодска. Также в рамках этого события прошел фестиваль единоборств «Джамба Тайши». Такой крупный вечер был организован благодаря поддержке главы Республики Калмыкия Бату Хасикова.

В мероприятии участвовали 22 титулованных спортсмена из Республики Дагестан, Астраханской, Саратовской областей, Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Саха, Москвы, Армении и Республики Калмыкия. Они отстаивали звание сильнейшего в таких видах спорта, как бокс, кикбоксинг, борьба на поясах и национальная калмыцкая борьба.

В схватке по калмыцкой национальной борьбе Гасан Хархачаев из Дагестана одержал победу в финале над Анджой Музыковым, а Санджи Каруев победил в финале борьбы на поясах, одолев Тамирлана Керефова из Москвы. Музыков и Хархачаев несколько раз заставляли судейскую бригаду пересматривать видеоповтор, и в тяжелейшей схватке борец из Дагестана остался непобежденным.

В кикбоксинге Кубки победителя завоевали Михаил Иванов из Якутии и Амир Кубок из Краснодарского края, а в главном бою вечера бокса «Стремись и побеждай» блестящей победой отметился Чингиз Натыров. Боксеры провели шесть тяжелейших раундов, Армен Атаев мало в чем уступал, но в этот вечер удача была на стороне калмыцкого бриллианта, который получил Кубок, пояс чемпиона СКФО и бесконечную благодарность от зрителей не только «Ойрат-Арены», но и тех, кто следил за прямой трансляцией.

Глава Калмыкии Бату Хасиков вручил знаки отличия и почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Калмыкия» за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетний плодотворный труд сразу трем тренерам. Это Виктор Боктаев, Басангу Нимгиров и Василий Скворцов.

Реклама. Рекламодатель БУ ДО РК «РСШ по конному спорту и национальным видам спорта». ИНН 0814044430
12+.

Erid: LdtCK7D5V

0
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Иван Янковский отреагировал на последнюю серию сериала «Слово пацана»
Томаш Амарал назначен спортивным директором «Спартака»
Ивлеева отказалась комментировать последствия вечеринки в Mutabor
МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права
Премьер Нидерландов заявил о подготовке к передаче Киеву 18 истребителей F-16
Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение коллективной биобезопасности в СНГ
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

14-летний боксер умер после поединка. Причиной стала черепно-мозговая травма