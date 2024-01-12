Бой Бетербиев — Смит пройдет в ночь на 14 января в Квебеке

Поединок непобежденного российского боксера Артура Бетербиева против британца Каллума Смита пройдет в Квебеке (Канада) на арене Videotron Centre в ночь с 13 на 14 января. Начало — ориентировочно в 05:00 (по московскому времени).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Смит. Результат и обзор поединка будут доступны на нашем сайте.

Изначально бой должен был состояться 19 августа 2023 года, но был отменен из-за отказа российского боксера. Бетербиев не смог выйти в ринг по состоянию здоровья: у Артура выявили инфекцию кости челюсти.

У 38-летнего Бетербиева в профессиональном боксе — 19 побед в 19 поединках. На счету 33-летнего Смита — 29 побед и одно поражение.

Основная информация о предстоящем поединке доступна в материале на сайте «СЭ».