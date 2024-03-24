Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

24 марта, 07:38

Бенавидес может встретиться с победителем боя Бетербиев — Бивол в декабре

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) в случае победы над Александром Гвоздиком (20-1) может встретиться с победителем боя между чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Его превосходительство Турки Аль-Шейх хочет устроить бой между Дэвидом Бенавидесом и победителем поединка Бивол — Бетербиев в декабре. Он считает, что это более целесообразно, чем бой Альварес — Бенавидес», — написал инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Бенавидес подерется с Гвоздиком за временный пояс WBC в полутяжелом весе. Поединок состоится 15 июня.

Бетербиев и Бивол должны подраться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Обсудить
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские боксеры сдают кровь для пострадавших во время теракта

Райан Гарсия: «Я могу победить Джервонту Дэвиса»