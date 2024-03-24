Бенавидес может встретиться с победителем боя Бетербиев — Бивол в декабре

Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) в случае победы над Александром Гвоздиком (20-1) может встретиться с победителем боя между чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Его превосходительство Турки Аль-Шейх хочет устроить бой между Дэвидом Бенавидесом и победителем поединка Бивол — Бетербиев в декабре. Он считает, что это более целесообразно, чем бой Альварес — Бенавидес», — написал инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Бенавидес подерется с Гвоздиком за временный пояс WBC в полутяжелом весе. Поединок состоится 15 июня.

Бетербиев и Бивол должны подраться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.