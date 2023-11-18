Бивол считает Усика фаворитом в бою с Фьюри

Российский боксер Дмитрий Бивол считает украинца Александра Бивола фаворитом в бою с британцем Тайсоном Фьюри.

«На сегодняшний день, разумеется, фаворит — Усик. Однако мы не знаем, в какой форме Фьюри подойдет к схватке. Возможно, он извлек какие-то уроки из поединка (против Фрэнсиса Нганну). А может, и нет», — цитирует чемпиона мира по версии WBA Boxing Social.

16 ноября стало официально известно, что поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля.

Изначально поединок должен был состояться 23 декабря 2023-го, но после победы над Фрэнсисом Нганну команда Фьюри заявила, что боксер не будет готов провести бой в декабре.